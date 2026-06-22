El clima mundialista se enciende en Texas. La Selección Argentina se medirá con Austria en el imponente Estadio AT&T de Arlington, Dallas, por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto europeo llega con la confianza alta tras su debut triunfal, y su entrenador, el alemán Ralf Rangnick, dejó en claro en la conferencia de prensa oficial que sus dirigidos no se achican ante el favoritismo de la Albiceleste.

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Fiel a su estilo analítico, el DT de Austria reconoció que las estadísticas no los acompañan de cara al duelo de este lunes. "Si es por el algoritmo, probablemente diga que no vamos a ganar, de ninguna manera", dijo el germano, aunque inmediatamente redobló la apuesta al asegurar que en la cancha juegan los hombres y no los números si se planta un esquema con valentía y solidez colectiva.

Para contrarrestar el poderío del vigente campeón ecuménico, Rangnick fue tajante sobre la exigencia que recae sobre su plantel. El DT sabe que enfrentar al combinado de Lionel Scaloni requiere rozar la perfección táctica y física, por lo cual le pidió públicamente a sus futbolistas ofrecer el rendimiento más alto desde que asumió el cargo en el banco europeo.

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El análisis del rival no esquivó el presente de Lionel Messi, quien viene dulce tras despacharse con un triplete en la primera fecha del certamen. "Es un jugador extraordinario y sensacional, uno de los mejores de la historia", elogió el técnico, remarcando a su vez que el capitán funciona como el faro y guía de un grupo compacto de grandes futbolistas.

Al ser consultado sobre los puntos flacos de la Albiceleste, el entrenador teutón bromeó con la dificultad de hallar grietas en una estructura tan aceitada. "Las debilidades de Argentina se resumen fácilmente: descubrimos pocas, si acaso alguna", confesó, advirtiendo que para neutralizar la posesión argentina la clave estará en la anticipación y en no dejarse sorprender.

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El mediocampista del Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer, alcanzará los 100 partidos oficiales defendiendo la camiseta de su país justo en este choque crucial frente al público norteamericano y ante las potencias sudamericanas.

"En mi partido número 100 con la selección, tengo el privilegio de jugar en un escenario como este", manifestó con orgullo el volante central. El referente austríaco remarcó que se preparó durante toda su carrera profesional para rendir al máximo en citas de este calibre, minimizando los temores lógicos de enfrentar a los campeones defensores.

LT.