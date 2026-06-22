Que no te griten los goles de Argentina: las claves para reducir el delay en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se juega en las canchas de Norteamérica, pero la verdadera batalla de los hinchas argentinos se libra en el living de cada casa. Con el avance de las plataformas digitales, ver los partidos por streaming se convirtió en una costumbre que, lamentablemente, llega acompañada de una pesadilla colectiva: escuchar el grito de gol del vecino de al lado cuando la pelota todavía está en la mitad de la cancha de tu televisor o celular.

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Este fenómeno se conoce técnicamente como latencia o delay, que es el tiempo que transcurre desde que el futbolista patea al arco en el estadio hasta que la imagen impacta en tu pantalla. Mientras que la televisión por aire o la Televisión Digital Abierta (TDA) viajan directo con un retraso ínfimo de entre 2 y 4 segundos, las señales que se transmiten por internet promedian demoras que van desde los 15 hasta los 50 segundos, según el dispositivo y el servicio contratado.

¿Por qué el streaming llega más tarde a la cancha?

La explicación de esta brecha no es un problema de la velocidad de tu proveedor de internet, sino del largo camino que recorre la información. Para que el partido se vea con fluidez en una aplicación, el video debe comprimirse, pasar por servidores de distribución global, decodificarse en el dispositivo y generar un almacenamiento temporal de datos llamado buffer. Este último proceso es vital para evitar los cortes molestos, pero es el principal responsable de retrasar la transmisión.

De esta manera, un usuario que sigue el encuentro a través de plataformas OTT o servicios de IPTV como Flow, DGO o Disney+ siempre correrá de atrás frente a quien sintoniza las transmisiones de aire tradicionales como Telefe o la TV Pública. En momentos decisivos o tandas de penales, esos 30 segundos de diferencia transforman el partido en una constante zona de spoilers indeseados.

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