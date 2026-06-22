El imponente Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Texas se tiñe de celeste y blanco para albergar un cruce fundamental del Grupo J. Argentina enfrenta a Austria en el Mundial 2026 buscando los tres puntos que aseguren su lugar en los 16avos de final. En un torneo que viene dando sorpresas, la Albiceleste intentará ser lógica ante un rival que también ganó en su partido inaugural.

El duelo se disputa desde las 14.00 (Hora de Argentina) con arbitraje del egipcio Mohamed Omar y la televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y su retrasmisión por la TV Pública.

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Lionel Messi al frente de la ilusión Argentina: cómo llega la Albiceleste

El vigente campeón del mundo está firme, lúcido, y con gran ánimo tras su contundente estreno ante Argelia. Lionel Messi se lució con triplete y la fe en su figura se renovó, como si hiciera falta, en una Copa del Mundo que ya lo vio firmar todo tipo de récords históricos.

Lionel Messi

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y aseguró que los 26 convocados están disponibles para jugar, aunque prefirió no decir que se encuentran todos “al 100%”. Argentina sale a la cancha para revalidar su chapa de candidato y volver a demostrar que puede ser coherente en un torneo cargadísimo de sorpresas.

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Austria va por su golpe con la jerarquía de Laimer, Sabitzer y Auranutovic

El combinado europeo no llegó a Estados Unidos, México y Canadá de paseo. Con un plantel físico y técnico, de juego vertical, el "Equipo Maravilla" (Das Wunderteam) está ante una gran oportunidad de hacer historia.

Marcelo Sabitzer al frente

Dirigidos por Ralf Rangnick, ex entrenador de Manchester United, Austria ganó su primer partido y persigue el mismo objetivo de Argentina, clasificar esta misma tarde a 16avos de final. Sin su figura Christoph Baumgartner, lesionado, y con el referente David Alaba sin su mejor forma física, Austria apuesta por otros nombre de peso: Konrad Laimer, de Bayern Múnich, Marcel Sabitzer y el veterano goleador Marko Auranutovic, ex compañero de Lautaro en Inter.

Argentina vs. Austria: las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexandre Schlager; Stefan Posch, Phlipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Romano Schmid; Sasa Kalajdzic. DT: Ralf Rangnick.

Estadísticas y Minuto a Miunto de Argentina vs Austria

NZ