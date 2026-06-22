lunes 22 de junio del 2026
Mundial 2026

Argentina vs Austria: himno, cábalas y toda la previa de la Sclaoneta en el Mundial

La Selección Argentina buscará seguir por buen camino en la defensa de su corona en Estados Unidos. La Scaloneta juega la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Leandro Paredes y Rodrigo de Paul
Leandro Paredes y Rodrigo de Paul | AFP
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La Selección Argentina enfrenta a Austria en el Mundial 2026 y el país vuelve a paralizarse para la segunda función de la Scaloneta en la Cita Máxima de Norteamérica. El combinado nacional se presenta a casi 800 kilómetros del estadio del debut, sin embargo se espera que los hinchas vuelvan a darle “la localía” al equipo liderado por Lionel Messi.

Himnos y ovación, somos locales otra vez

El último saludo del 10: se vienen los equipos

Lionel vio al palco de su familia y con una sonrisa, saludó. Segundos después, los de Lionel Scaloni se volvieron al vestuario para salta ya al campo.

La cábala no se mancha: foto de Tapia y caramelos en círculo central

Como ya es habitual en la Selección Argentina, el presidente de AFA Claudio Fabián Tapia publicó una foto en la previa junto a Lionel Messi y Rodrigo de Paul. 

Chiqui Tapia con Messi y De Paul
Chiqui Tapia con Messi y De Paul

Leandro Paredes y Rodrigo de Paul también hicieron honor a su tradición, y se adelantaron al resto del equipo para comer los caramelos de rigor en el círculo central. 

La llegada del plantel argentino a Dallas

Los primeros hinchas argentinos en el Estadio de Dallas: con y sin entradas

Público argentino empezó a manifestarse en las inmediaciones del Estadio de Dallas antes de la apertura del mismo. Hinchas con y sin entrada ya se concentran en el lugar, aguardando el comienzo de los controles de ingreso.

La reventa de tickets se hace presente en el lugar y diversos reportes aseguran que son muchos los espectadores que buscan su entrada en la recta final al evento.

El banderazo argentino en Dallas

La previa comenzó a palpitarse durante el domingo, cuando una marea de cinco mil hinchas desafió los 35 grados de calor en el Klyde Warren Park y armó una fiesta inolvidable en la antesala del cruce ante Austria por la Copa del Mundo.

Qué partidos se juegan este lunes por el Mundial 2026: horarios y dónde verlos en Argentina

Argentina vs Austria: el historial de enfrentamientos

La Selección de Argentina y su par de Austria se enfrentaron dos veces de manera oficial en equipos absolutos de selecciones.

Argentina goleó 5-1 en el primero, el 21 de mayo de 1980 con tres goles de Diego Armando Maradona, partido amistoso disputado en Suiza.

El segundo antecedente data de la previa a Italia 1990, un amistoso internacional en Austria que terminó en empate 1-1. Jorge Burruchaga marcó el gol argentino, con asistencia de Maradona.

NZ/LT

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