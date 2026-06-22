Argentina vs Austria: himno, cábalas y toda la previa de la Sclaoneta en el Mundial

La Selección Argentina enfrenta a Austria en el Mundial 2026 y el país vuelve a paralizarse para la segunda función de la Scaloneta en la Cita Máxima de Norteamérica. El combinado nacional se presenta a casi 800 kilómetros del estadio del debut, sin embargo se espera que los hinchas vuelvan a darle “la localía” al equipo liderado por Lionel Messi.

Himnos y ovación, somos locales otra vez

El último saludo del 10: se vienen los equipos

Lionel vio al palco de su familia y con una sonrisa, saludó. Segundos después, los de Lionel Scaloni se volvieron al vestuario para salta ya al campo.

La cábala no se mancha: foto de Tapia y caramelos en círculo central

Como ya es habitual en la Selección Argentina, el presidente de AFA Claudio Fabián Tapia publicó una foto en la previa junto a Lionel Messi y Rodrigo de Paul.

Chiqui Tapia con Messi y De Paul

Leandro Paredes y Rodrigo de Paul también hicieron honor a su tradición, y se adelantaron al resto del equipo para comer los caramelos de rigor en el círculo central.

La llegada del plantel argentino a Dallas

Los primeros hinchas argentinos en el Estadio de Dallas: con y sin entradas

Público argentino empezó a manifestarse en las inmediaciones del Estadio de Dallas antes de la apertura del mismo. Hinchas con y sin entrada ya se concentran en el lugar, aguardando el comienzo de los controles de ingreso.

La reventa de tickets se hace presente en el lugar y diversos reportes aseguran que son muchos los espectadores que buscan su entrada en la recta final al evento.

El banderazo argentino en Dallas

La previa comenzó a palpitarse durante el domingo, cuando una marea de cinco mil hinchas desafió los 35 grados de calor en el Klyde Warren Park y armó una fiesta inolvidable en la antesala del cruce ante Austria por la Copa del Mundo.

Qué partidos se juegan este lunes por el Mundial 2026: horarios y dónde verlos en Argentina

Argentina vs Austria: el historial de enfrentamientos

La Selección de Argentina y su par de Austria se enfrentaron dos veces de manera oficial en equipos absolutos de selecciones.

Argentina goleó 5-1 en el primero, el 21 de mayo de 1980 con tres goles de Diego Armando Maradona, partido amistoso disputado en Suiza.

El segundo antecedente data de la previa a Italia 1990, un amistoso internacional en Austria que terminó en empate 1-1. Jorge Burruchaga marcó el gol argentino, con asistencia de Maradona.

NZ/LT