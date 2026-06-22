Con un doblete de Mbappé y un gol de Dembélé, Francia goleó 3-0 a Irak y clasificó a los 16 avos del Mundial 2026

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Francia fue contundente y venció 3-0 a Irak en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, y que además estuvo demorado casi 90 minutos por las inclemencias del tiempo.

Kylian Mbappé con un doblete y Osmane Dembélé con un tanto fueron los encargados de sellar la clasificación del conjunto galo a los 16 avos de final de la Copa del Mundo.

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Mbappé puso en venta a Francia con un golazo

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Didier Deschamps mostró su superioridad y generó peligro con un remate de Manu Koné que casi conecta Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid fue la principal amenaza ofensiva de Les Bleus y tuvo su premio a los 13 minutos, cuando sacó un potente zurdazo que se clavó en el arco iraquí para abrir el marcador con un verdadero golazo.

Tras la ventaja, Francia mantuvo el control de la posesión y continuó presionando en busca del segundo tanto. Irak recién logró inquietar a los 27 minutos con un cabezazo desviado de Ali Al-Hamadi, en una de sus pocas aproximaciones. Con el correr de los minutos y luego de la pausa de hidratación, el equipo francés redujo la intensidad, aunque nunca perdió el dominio del encuentro. Antes del cierre de la etapa inicial, Mbappé volvió a encender las alarmas con un audaz intento desde mitad de cancha que pasó por encima del travesaño.

Una tormenta eléctrica obligó la suspención momentánea del partido

Francia e Irak fue momentáneamente suspendido debido a una fuerte tormenta eléctrica que azota la ciudad de Filadelfia. Según los protocolos de seguridad vigentes en Estados Unidos, las actividades al aire libre deben pausarse de inmediato ante la detección de descargas eléctricas en las cercanías del estadio. Esta medida establece una demora mínima de 30 minutos, plazo que se reinicia automáticamente cada vez que los sensores registran una nueva actividad eléctrica en el área, manteniendo a los planteles y al público a la espera de que las condiciones meteorológicas garanticen la seguridad necesaria para reanudar el juego.

Se reanudó el partido

Luego de casi 90 minutos de interrupción debido a la fuerte tormenta eléctrica, el juego se reanudó en el Lincoln Financial Field de Filadelfia

Francia selló el triunfo

Tras la reanudación, el conjunto francés mantuvo el dominio que había exhibido en la primera etapa y terminó de liquidar el encuentro con una contundente actuación ofensiva. A los 54 minutos, Kylian Mbappé aprovechó un insólito error entre el defensor Zaid Tahsen y el arquero Graham Arnold para marcar el 2-0 y firmar su doblete personal.

Apenas unos minutos después, Francia estuvo cerca de ampliar aún más la diferencia: Michael Olise estrelló un remate en el travesaño y, en la jugada siguiente, Adrien Rabiot rozó el gol con un cabezazo que se fue apenas desviado.

La superioridad de Les Bleus fue absoluta. Irak no logró hacerse de la posesión ni generar peligro, mientras que Francia acumuló situaciones de gol. A los 65 minutos llegó el tercero, cuando Ousmane Dembélé insistió con remates desde media distancia y finalmente venció la resistencia de Arnold para establecer el 3-0.

Con el partido definido, Irak intentó reaccionar y tuvo una de sus pocas aproximaciones a los 75 minutos mediante un centro pasado que Ali Al-Hamadi no alcanzó a conectar. Francia, lejos de conformarse, siguió atacando y Mbappé reclamó un penal a los 79 minutos tras caer dentro del área, aunque el árbitro desestimó la infracción. Sobre el cierre, Bradley Barcola estuvo muy cerca de convertir el cuarto tanto, pero la defensa iraquí logró despejar justo a tiempo.

Con autoridad, eficacia y una nueva exhibición de Mbappé, Francia cerró una victoria contundente por 3-0 que la deja muy bien posicionada en su camino dentro del Mundial 2026.

Francia vs. Irak: las formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Zidane Iqbal, Ahmed Qasim y Aymen Hussein.

Estadísticas y minuto a minuto

BP