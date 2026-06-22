Qué dijo la prensa austriaca sobre el partido de Messi: "No hubo quien detuviera al creador de juego"

La Selección Argentina con Lionel Messi como la gran figura, venció 2-0 a Austria por segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y, a pesar de la derrota, la prensa autríaca no ocultó su admiración por el astro argentino.

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El diario Kronen Zeitung fue contundente: “La selección austríaca no pudo ante la campeona del mundo”, destacando que, a pesar del esfuerzo defensivo, no pudieron contener al '10'.

"La selección austriaca no pudo ante la campeona del mundo”, tituló la web del periódico Kronen Zeitung

Por su parte, el Kurier de Viena tituló: “Austria pierde con Argentina: Messi marca la diferencia”, subrayando cómo el rosarino logró inclinar la balanza en un encuentro que se había planteado como un desafío táctico complejo.

Kurier tituló: “Austria pierde con Argentina: Messi marca la diferencia”

El análisis de los medios locales no solo se centró en lo deportivo, sino también en el fenómeno social que rodea al capitán argentino. El Kurier describió un ambiente "electrizante" con un estadio colmado por miles de camisetas con el nombre de Messi. En tanto, Die Presse sentenció con admiración: “Como se esperaba, Messi fue un espectáculo. Prácticamente no hubo quien detuviera al creador de juego”, aunque señalaron con humor que el marcador no fue más abultado debido al penal errado por el propio astro.

“Fiesta de Messi: Argentina derrota a Austria 2-0″, sentenció Die Presse

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La repercusión internacional fue unánime tras la histórica jornada. Mientras Marca (España) calificó la actuación como algo “para frotarse los ojos” y La Gazzetta dello Sport (Italia) lo definió como “la luz indiscutible de esta Argentina”, el diario francés L’Equipe subrayó la magnitud del hito: “Messi no tiene tiempo que perder”, haciendo referencia a que, a sus casi 39 años, ha superado definitivamente a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

BP