Argentina vs Austria: los puntajes de la selección en el triunfo 2-0 por el Mundial 2026

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la victoria 2-0 sobre Austria, partido correspondiente a la Fecha 2 del Grupo J en la Copa Mundial 2026.

Los puntajes de la Selección Argentina vs Austria

Dibu Martínez (6): Apareció cuando lo llamaron, y desvió un complicado tiro libre de Sabitzer en su primera gran acción de la Copa Mundial 2026. Seguridad y jerarquía pura bajo los tres postes, aún con poco trabajo.

Dibu Martínez

Nahuel Molina (6): Regresó al primer equipo con una función más defensiva y cumplió, despejando cualquier duda sobre las molestias físicas que arrastró en la preparación previa a la Copa del Mundo.

Cristian Romero (6): Pese a algunos contados desajustes, se mantuvo siempre firme para la marca y con un nivel alto de competencia. Encendió alarmas con una molestia que le impidió seguir, y también desarrollarse en el mejor nivel durante sus últimos minutos en cancha. Por eso Scaloni decidió sacarlo.

Lisandro Martínez (7): Otro buen partido de Lisandro, consolidado en el primer equipo. Fue lo mejor de la zaga central, con dientes apretados y mucha fuerza para enfrentar mano a mano a rivales de mayor porte. Con los pies saca diferencias, y es una salida muy clara para el equipo.

Facundo Medina

Facundo Medina (8): El gran acierto de Scaloni en el comienzo del Mundial 2026, más allá que la lesión de Tagliafico facilitó su ingreso. Medina realiza un trabajo táctico de primer nivel en defensa y también acoplándose al mediocampo, aunque a diferencia de Argelia, pisó menos la línea media. Ahora también se destacó en ofensiva, ayudando a destrabar el partido con su servicio a Messi.

Rodrigo De Paul (6): Tuvo un partido más complejo que en el debut, pero siempre manteniendo el nivel base que lo posiciona como un indiscutible del primer equipo. Con menos presencia en campo rival, pero con buen toque, De Paul cerró una actuación más comprometida con la marca.

Alexis Mac Allister (7): Complicado partido para Mac Allister, que resolvió bien las dificultades que aparecieron. Con más trabajo que ante Argelia, y un mediocampo rival que jugó sobre su posición, Alexis logró copar el círculo central con criterio. Eso sí, cuando empieza a tocar con el resto, Argentina brilla.

Argentina en la Copa Mundial 2026

Enzo Fernández (8): Gran partido de Enzo, el mejor mediocampista del partido, otra vez moviéndose entre su responsabilidad defensiva y ofensiva. A diferencia del duelo contra Argelia, Fernández tuvo más lugar para el ataque y mayor compromiso en la conducción. Y lo resolvió bien, como principal socio de Messi.

Thiago Almada (6): Otro deslucido partido de Thiago, que terminó regalando una pincelada de su talento dejando correr la pelota para el gol de la apertura de Messi. Nuevamente con especial atención a la marca, pero con mucho más trabajo defensivo, Almada cumplió, aún resignando frescura.

Lionel Messi (10): Puede que el diez sea exagerado, pero es la única manera de homenajear a una leyenda viviente. Messi erró un penal y se repuso con dos goles, esos que moldearon el triunfo argentino. Logró el récord de máximo artillero histórico de los Mundiales y luego quebró su propio registro, dando otra muestra de vigencia y fútbol.

Lionel Messi hizo dos goles ante Austria y se transformó en el máximo goleador de los Mundiales

Lautaro Martínez (6): Lautaro generó el penal con el que Messi pudo abrir el marcador, y luego corrió desde atrás como punta de lanza de un equipo que generó lo mejor lejos de su posición. El Toro no logra destacarse en el gol, que es su fuerte, pero trabaja duro con y sin pelota, justificando su presencia en el equipo.

Lionel Messi

Nicolás Otamendi (6): Entró en un momento difícil del partido y respondió con jerarquía, metiéndose de lleno en un trámite intenso, cuando Argentina defendía en campo propio. Fue una solución ante la baja de Cuti.

Nicolás González (6): El equipo perdió tenencia con su ingreso, pero Nico González fue aire fresco cuando Argentina más lo necesitaba. Volvió a ser rueda de auxilio y tuvo varias chances que no logró definir de la mejor manera.

Julián Álvarez (5): Julián sigue sin aparecer en el Mundial, visiblemente condicionado por el aspecto físico. La Araña está volviendo de a poco y esta vez cumplió una función de apoyo para el equipo y sus compañeros. De todas formas tuvo su chance, la que no pudo concretar aunque todo terminó con gol de Messi.

Nicolás Tagliafico: Jugó menos de diez minutos reglamentarios, volvió a jugar tras una lesión que lo marginó en el arranque.

Leandro Paredes: Pocos minutos, tardó en acomodarse pero terminó participando en la acción de gol.

NZ