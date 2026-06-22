Scaloni sobre la actuación de Messi ante Austria por el Mundial 2026: "Ya no sé qué más decir, es impresionante"

En la conferencia de prensa post-triunfo de la Selección Argentina ante Austria en Dallas, Lionel Scaloni fue consultado una vez más por el nivel de Lionel Messi, quien alcanzó los 18 goles en Mundiales tras su doblete ante Austria. Sin embargo, el DT prefirió poner el acento en el sacrificio colectivo del '10'.

"Incluso cuando el equipo estaba sufriendo sin la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó comprometido. Ya no sé qué más decir, ni sé si alcanza... es impresionante", sentenció Scaloni, subrayando cómo el liderazgo de Messi se traslada a la faceta defensiva del equipo.

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Sobre el desarrollo del encuentro, el estratega reconoció que el triunfo fue "trabajado" ante un rival sumamente complejo. "Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Es un mérito saber qué hacer en cada momento. Se decía que iba a ser fácil, pero han visto lo duro que fue", analizó.

Respecto al desarrollo del juego y la pausa de hidratación, Scaloni explicó que el objetivo fue mantener la calma ante un rival que intentaba replegarse: "Les dijimos que había que ser pacientes moviendo la pelota. Las veces que encontramos jugadores por adentro generamos peligro; no había que apresurarse, si la jugada tenía que durar dos minutos, que dure".

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Gestión del plantel y el estado de Cuti Romero

Con el boleto a los 16avos de final asegurado, el cuerpo técnico ya piensa en la última fecha del grupo. Scaloni adelantó que, dependiendo del resultado entre Jordania y Argelia, su intención es rotar el equipo: "La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría, se lo merecen. Siempre que el partido lo permita, lo haremos".

Por otro lado, se encendieron las alarmas por la salida de Cristian 'Cuti' Romero. Sobre la molestia física del defensor, Scaloni se mostró cauto: "No sabemos el alcance. Es algo que venía arrastrando. Esperemos que no sea nada; mañana o pasado le harán los estudios correspondientes".

La conexión de la Selección Argentina con la hinchada

Finalmente, el director técnico se tomó un momento para valorar el impacto emocional que este grupo genera en los aficionados: "La gente se ilusiona al ver cómo compite este equipo. Tengo la suerte de tener el micrófono y ver que los chicos se ven representados por estos jugadores. Eso es lo mejor que se pueden llevar".

BP