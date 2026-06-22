Luego de un cierre de semana a pura preocupación por la salud de Jorge Messi, el doctor Guillermo Capuya dio buenas noticias sobre el padre del astro en “La mañana con Moria”.

Capuya había dado tranquilidad tras los primeros rumores, y aseguró haber recibido la aprobación por parte de la familia para revelar detalles médicos tras la fake news que revolucionó todo.

El destacado rol del padre de Messi en la carrera del astro y la decisión familiar que marcó la historia

“Está mejor. Ayer estaban bien los parámetros y hoy también está bien. Seguramente, en breve, se vaya de alta”, aseguró el doctor.