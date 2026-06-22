Maradona Eterno: el Gol del Siglo y la Mano de Dios cumplen 40 años

El 22 de junio de 1986 la Selección Argentina de Fútbol venció 2-1 a su par inglesa y se clasificó a las semifinales del Mundial de México. Diego Armando Maradona marcó ambos goles, poniendo en equilibrio al potrero y la más pura genialidad. Se cumplen 40 años del histórico partido entre Argentina e Inglaterra que cambió todo para siempre.

Maradona vs Inglaterra en 1986

La gran obra de Diego Armando Maradona se consumaba un día como hoy hace cuatro décadas. Dos goles distintos, pero igualados en el sentimiento. Con el recuerdo fresco de Malvinas, la ínfima sensación de revancha terminó llegando sobre un pedazo de césped en el Estadio Azteca.

Víctor Hugo Morales recordó el Gol del Siglo de una manera emotiva: "Es una bisagra en mi vida, un antes y un después"

La Mano de Dios

En seis minutos del segundo tiempo Diego Armando Maradona, que inició la jugada, fue a luchar el rebote contra el arquero Peter Shilton, peso pesado de la selección inglesa. El 10 metió la mano, pero nadie se dio cuenta, o al menos no lo hicieron el juez tunecino Ali Ben Nasser y su línea búlgaro Bogdan Dochev.

“El gol fue con la mano de Dios”, declaró Maradona postpartido, titulando para siempre la épica. La pirateada que marcó un antes y un después. “Los sudamericanos nos sacaron del Mundial en revancha a la paliza que recibieron hace cuatro años en la Guerra de Malvinas”, escribió The Sun.

El Gol del Siglo

Cuatro minutos después llegaría el segundo gol argentino, otra vez de Diego Armando Maradona, la conquista más grande en la historia de los Mundiales. Pelusa recibió la pelota en el círculo central, con la inolvidable asistencia del Negro Enrique, y recorrió 52 metros en 10.6 segundos.

Maradona dejó en el camino a tanto inglés, como relató Víctor Hugo Morales, como pudo. Fueron cinco en total, incluyendo a Peter Shilton. Gol de antología, de épica, de patria. En 2002 la FIFA lo eligió como “El Gol del Siglo” tras una votación en la que participaron más de 350 mil personas de 150 países.

NZ