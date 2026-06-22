Víctor Hugo Morales recordó el Gol del Siglo de una manera emotiva: "Es una bisagra en mi vida, un antes y un después"

Se cumplen exactamente 40 años de la Mano de Dios y el Gol del Siglo, la obra cumbre de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. En este contexto de nostalgia, Víctor Hugo Morales, la voz que inmortalizó aquella corrida eterna, irrumpió en sus redes sociales con un testimonio que erizó la piel de los futboleros.

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Una tarde imposible que cambió la historia de la comunicación

El emblemático periodista uruguayo utilizó sus plataformas para expresar el profundo impacto que tuvo el astro de Villa Fiorito en su carrera profesional. "Cada 22 de junio vuelve a mí la emoción de aquella tarde imposible en México", inició Víctor Hugo, quien catalogó la fecha como una bisagra absoluta en su vida. El relator reconoció que las gambetas del Diez transformaron para siempre su manera de contar el fútbol y moldearon su vínculo con la gente.

Morales también hizo hincapié en el espeso trasfondo geopolítico y social que rodeaba al Estadio Azteca aquel mediodía de 1986. Explicó que el escenario presentaba una enorme tensión, memoria viva y un clima hostil para los argentinos, factores que Diego logró disolver gracias a la rebeldía de los elegidos. Su genialidad llevó un relato nacido en América Latina a convertirse en una pieza artística escuchada en cada rincón del planeta.

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En su repaso, el comunicador dividió la gesta en los dos impactos que sepultaron las aspiraciones británicas. Primero destacó la picardía que el mundo bautizó como la Mano de Dios y, acto seguido, la obra maestra. "Una corrida eterna, un puñado de gambetas y el gol más lindo de la historia de los mundiales", rememoró conmovido sobre el slalom que dejó desparramados a los rivales ingleses sobre el césped.

Para el relator de la cadena nacional, el segundo grito no se trató únicamente de una jugada extraordinaria dentro de los límites del campo. El triunfo significó el desahogo de un pueblo herido, la reivindicación histórica de una camiseta y la certeza absoluta de que el fútbol puede transformarse en poesía pura. A cuatro décadas del hito, el periodista concluyó con gratitud: "Todavía siento que aquella tarde Diego nos regaló un instante de eternidad".

El homenaje de CONMEBOL: tecnología y emoción para el barrilete cósmico

La Confederación Sudamericana de Fútbol no se quedó al margen de la histórica conmemoración de las cuatro décadas del hito. CONMEBOL preparó un emotivo homenaje digital que repasa la jugada desde ángulos inéditos y remasterizados, fusionando el audio original de Víctor Hugo con animaciones de última generación. El tributo institucional resalta el orgullo de que la máxima obra de arte de los mundiales pertenezca al patrimonio del fútbol sudamericano.

LT