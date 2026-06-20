Tim Payne rompió el silencio tras su impactante pase a Olimpia: "Es como volver a casa..."

El defensor neozelandés Tim Payne, una de las grandes sorpresas del mercado de pases, rompió el silencio desde la concentración de su selección en pleno Mundial tras confirmarse su millonario e histórico fichaje por el club Olimpia de Paraguay. La transferencia del lateral derecho generó un tremendo impacto mediático en toda Sudamérica por tratarse de un futbolista de Oceanía. A través de sus plataformas oficiales, el jugador de la Copa del Mundo compartió sus sensaciones profundas tras estampar la firma.

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La publicación del defensor se volvió viral en cuestión de minutos y tocó una fibra íntima en la hinchada del Decano. "Este cambio a Olimpia no fue una decisión fácil, pero se siente correcto", confesó el futbolista oceánico al abrir su corazón.

Para sorpresa de muchos, el arraigo cultural pesó fuerte en la balanza para mudarse a Asunción. "Mi esposa es de Costa Rica y nuestro hijo habla español… es como volver a casa de alguna manera", reveló con notable emoción el nuevo jugador del Franjeado.

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Más allá del bienestar de su familia, el aspecto estrictamente deportivo y la enorme vitrina que representa el fútbol paraguayo cautivaron por completo al experimentado marcador central. Payne demostró haber estudiado en detalle las vitrinas de su nuevo hogar.

"Olimpia es un club enorme con una historia gigantesca. 48 títulos de liga y 3 Copas Libertadores… este es un verdadero paso adelante", remarcó con admiración sobre la mística copera de la institución paraguaya. El defensor cerró su mensaje con una promesa directa a la hinchada: "No puedo esperar a ponerme esa camiseta y darlo todo en la cancha".