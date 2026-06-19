La goleada parcial y el buen rendimiento de Brasil ante Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vieron empañados por una pésima noticia. En la primera mitad, Raphinha encendió todas las alarmas de la Verdeamarela al sufrir una lesión muscular que lo obligó a abandonar el terreno de juego de manera prematura.

El extremo brasileño había arrancado el encuentro en el Estadio Filadelfia sumamente activo y con el arco entre ceja y ceja. De hecho, en el inicio del partido le anularon un gol por un fino offside, e incluso tuvo otra chance clarísima que rozó el poste. Sin embargo, cuando la Canarinha ya dominaba, el jugador del Barcelona sufrió la dolencia.

Raphinha sintió un fuerte tirón en la zona del aductor e inmediatamente se detuvo en el campo con visibles gestos de frustración. Tras hablar con el cuerpo médico de la selección, la gravedad de la situación quedó reflejada en su rostro y solicitó la sustitución. En su lugar ingresó el juvenil Rayan, delantero del Bournemouth, quien hizo su debut absoluto en esta cita mundialista.

El fantasma de las lesiones y un futuro mundialista incierto

La preocupación en el búnker brasileño comandado por Carlo Ancelotti es total. Raphinha es una pieza clave en el armado ofensivo del equipo, más aún teniendo en cuenta que el plantel ya arrastra bajas de peso de cara a este certamen, como la de Neymar.

Raphinha debió abandonar el partido ante Haití

Para colmo, los problemas físicos en esa zona no son una novedad para el atacante del Barça en lo que va de la temporada. En el tramo final del año, el futbolista ya se había perdido partidos entre su club y el seleccionado por una dolencia en el aductor derecho, un antecedente que enciente aún más las alarmas.

El jugador será sometido a estudios médicos rigurosos en las próximas horas para determinar el grado exacto de la lesión. Todo Brasil y la afición culé aguardan con expectativa el parte oficial para saber si el extremo podrá volver a tener acción en el Mundial 2026 o si le dice adiós de forma anticipada.

FMZ