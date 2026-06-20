Parte médico oficial tras el infarto de Fernando Gago en Chile en plena conferencia de prensa

Fernando Gago sufrió un infarto agudo al miocardio luego del partido de la Universidad de Chile y debió ser operado de urgencia en la Clínica Alemana de Santiago. Al director técnico se le realizó una angioplastía con colocación de un stent intracoronario para liberar una arteria obstruida. Según el último parte médico del club, el entrenador se encuentra estable, en buenas condiciones generales y con buen ánimo para iniciar su rehabilitación. Su ayudante Fabricio Coloccini dirigirá interinamente al equipo el domingo ante Santiago Wanderers.

Parte Médico oficial

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El actual director técnico de la Universidad de Chile se descompensó luego de la victoria de su equipo por 2-0 ante O'Higgins por el torneo local. A pesar de los dolores corporales que sintió en la previa y durante el partido, el DT priorizó el compromiso deportivo antes de acudir a un centro asistencial.

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A través de un documento emitido por la Clínica Alemana de Santiago este sábado 20 de junio de 2026, se confirmó detalladamente el cuadro del exfutbolista de la Selección Argentina. La institución de salud privada precisó que el DT ingresó en la madrugada del pasado jueves 19 de junio presentando un cuadro crítico de infarto agudo al miocardio.

De acuerdo a lo detallado por los especialistas en el informe médico, al momento de su ingreso se le realizó una intervención inmediata para tratar una cardiopatía coronaria. La misma fue ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, fundamental para la irrigación del corazón, procediendo a efectuar una angioplastía con implante intracoronario de stent que restableció el flujo sanguíneo normal.

Por estas horas, las noticias que llegan desde el país trasandino traen algo de alivio para sus familiares y el plantel de la U de Chile. El parte médico concluye remarcando que el paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad normal.

Fernando Gago

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Con el alta médica aún supeditada a su evolución clínica, está completamente descartado que el técnico se siente en el banco de suplentes a corto plazo. La dirigencia del club chileno le exigió al exfutbolista absoluta tranquilidad para encarar una rehabilitación cardíaca de forma progresiva. De este modo, los trabajos semanales en la cancha quedaron bajo el interinato de su histórico colaborador del cuerpo técnico.

El encargado de asumir la conducción táctica del primer equipo de los Azules de forma temporal es Fabricio Coloccini. El exdefensor central liderará el debut de la escuadra universitaria en el certamen local programado para este fin de semana. El objetivo institucional apunta a blindar la intimidad del grupo de futbolistas mientras se aguarda el retorno definitivo del conductor estratégico del proyecto.

FMZ/LT.