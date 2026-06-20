Casemiro al Inter Miami: el acuerdo en pleno Mundial 2026 para jugar con Lionel Messi

Mientras los ojos de todo el planeta están puestos en la acción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mercado de pases de clubes acaba de sacudir el tablero internacional con un movimiento impactante. Carlos Henrique Casemiro dejará el fútbol europeo tras 13 años para convertirse en nuevo futbolista del Inter Miami, transformándose en un socio de lujo para Lionel Messi.

Casemiro

El mediocampista central de 34 años viene de ser uno de los máximos líderes del Manchester United en una temporada sumamente opaca para los Diablos Rojos. A pesar del contexto adverso de su equipo, el brasileño firmó una de sus mejores campañas individuales en ataque, aportando la sorprendente cifra de nueve goles en 34 partidos disputados en la Premier League.

Acuerdo total y un motivo clave: jugar con Lionel Messi

Mientras disputa el Mundial 2026 con Brasil, y a solo diez días de la finalización de su contrato con el conjunto de Mánchester, el destino del brasilero ya estaría sellado: quedarse en Miami de cara a la próxima temporada.

Según los detalles revelados por el periodista especializado Fabrizio Romano, existe un pacto total entre el entorno del futbolista y la franquicia de Florida, por lo que solo resta la firma de los documentos correspondientes para que el traspaso sea oficial.

Además, el especialista añadió que el deseo expreso de Casemiro de jugar al lado de Lionel Messi fue el detonante definitivo para que el ex Real Madrid se decantara por la oferta de las Garzas, por encima de otras opciones en el cierre de su carrera.

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Lionel Messi

Atrás quedarán las épocas de los clásicos de España donde el brasileño era el encargado de batallar y cortar el juego del astro argentino. En una de las vueltas del destino más llamativas del fútbol, el histórico 5 de la Casa Blanca mudará su jerarquía a la MLS para ser el principal guardaespalda de Messi en Miami.

Con este salto de continente, Casemiro le pone punto final a una trayectoria memorable en el Viejo Continente, continente al que arribó en el mercado invernal de la temporada 2012-2013. Desde entonces, vistió las camisetas del Real Madrid, Porto y Manchester United, y llegó a ganar 5 Champions League, 3 Ligas de España, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopa de España, 1 Copa del Rey, 1 FA Cup y 1 Copa de la Liga de Inglaterra.

FMZ