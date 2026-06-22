La Selección Argentina de Fútbol tuvo su primer enfrentamiento histórico contra Austria el 21 de mayo de 1980, enmarcado en un partido amistoso disputado en Viena y con un brillante Diego Maradona. La Albiceleste venía de ser Campeón del Mundo en 1978 y se encontraba en preparación para el Mundial 1982.

Diego Armando Maradona vs Austria en 1980

A la base de campeones conducidos por César Luis Menotti se sumaron nuevos talentos, entre ellos Diego Armando Maradona, quien ya venía siendo parte del ciclo pese a quedarse afuera a último momento del Mundial en Argentina.

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Show de Maradona para el 5-1 de Argentina a Austria

La Selección Argentina se impuso por 5-1 en Viena con tres goles de Diego Armando Maradona. También anotaron Leopoldo Jacinto Luque y Santiago “Cucurucho” Santamarina, gloria de Newell´s que disputó diez partidos con la Albiceleste y estuvo convocado al Mundial 1982.

Argentina formó con Ubaldo Matildo Fillol; Jorge Olguín, José van Tuyne, Daniel Alberto Passarella, Alberto Tarantini, Daniel Valencia, Américo Gallego, Daniel Valencia, Diego Armando Maradona; Leopoldo Luque y Santiago Santamarina. Menotti dispuso los ingresos de Victorio Ocaño, Carlos Ischia y Ramón Ángel Díaz.

Diego Armando Maradona marcó tres goles y escribió un comentario en el video que supo subir a sus redes oficiales en 2020: “Hoy se cumplen 40 años de este amistoso contra Austria. En este minuto de video pude meter la pared inolvidable que hicimos con la Rana Valencia, el pase milimétrico del Pelado Díaz, la volada majestuosa del Pato Fillol y una jugada espectacular de Carlitos Ischia. Me quedaron afuera el golazo del Cucurucho Santamaría y el gol de sombrerito de Luque. Casi nada. Un abrazo muy grande a todos”

NZ