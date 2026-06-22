Noruega con Haaland como figura, venció 3-2 a Senegal y aseguró su pase a los 16 avos del Mundial 2026

En un duelo decisivo para el Grupo I, Noruega se impuso por 3-2 ante Senegal y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con un inspirado Erling Haaland como gran figura y autor de un doblete, el conjunto nórdico llegó a sacar una ventaja de tres goles y controló gran parte del encuentro. Sin embargo, la reacción senegalesa en los minutos finales obligó a los noruegos a sufrir más de la cuenta para asegurar los tres puntos.

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Noruega golpeó primero

Desde el inicio, el conjunto nórdico mostró sus intenciones ofensivas con un remate de Antonio Nusa y una clara ocasión de Kristoffer Ajer tras un tiro de esquina que exigió a la defensa africana. Senegal respondió con aproximaciones de Idrissa Gueye y Nicolas Jackson, quien contó con dos oportunidades dentro del área pero no logró encontrar el arco. El equipo africano generó peligro a partir de la velocidad de sus atacantes y de las conexiones con Sadio Mané, aunque le faltó precisión en la definición.

Con el paso de los minutos, Noruega comenzó a imponer su juego. Martin Ødegaard estuvo cerca de abrir el marcador en varias oportunidades, primero con un remate que se fue por encima del travesaño y luego con una definición a quemarropa que encontró respuesta del arquero rival. El mediocampista del Arsenal fue uno de los futbolistas más influyentes de la primera etapa, acompañado por la presencia constante de Erling Haaland en ataque.

Cuando parecía que el empate sin goles sería el resultado al descanso, llegó el golpe noruego. A los 43 minutos, Marcus Pedersen apareció por el sector derecho del área y definió con precisión para vencer al arquero senegalés y establecer el 1-0.

Noruega liquidó el partido, pero Senegal reaccionó sobre el final

En el segundo tiempo, Noruega golpeó de entrada y encaminó una victoria clave por 3-2 frente a Senegal en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Apenas comenzado el complemento, Erling Haaland apareció por la izquierda, sacó un potente remate cruzado y marcó el 2-0 para darle tranquilidad a los europeos.

Con la ventaja ampliada, los noruegos manejaron mejor la pelota y aprovecharon los espacios que dejó Senegal en su búsqueda del descuento. Haaland volvió a ser determinante y firmó su doblete para establecer el 3-0, resultado que parecía sentenciar definitivamente el encuentro.

Sin embargo, el conjunto africano no bajó los brazos y encontró una reacción en el tramo final. Ismaïla Sarr descontó para el 3-1 y, ya en tiempo de descuento, volvió a aparecer para marcar el 3-2 y darle suspenso a los últimos instantes del partido.

A pesar del empuje senegalés, Noruega logró sostener la ventaja y se quedó con un triunfo fundamental que le aseguró la clasificación a los octavos de final. La gran figura de la noche fue Haaland, autor de dos goles y líder de una selección noruega que continúa mostrando un gran nivel en la Copa del Mundo.

Noruega vs. Senegal: las formaciones

Noruega (DT: Stale Solbakken): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland y Antonio Nusa.

Senegal (DT: Pape Thiaw): Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson y Sadio Mané.

Estadísticas y minuto a minuto

BP