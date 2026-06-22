Mbappé le pisa los talones a Messi y también quiere ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales

La segunda fecha del Mundial 2026 dejó una jornada histórica para el fútbol. Lionel Messi anotó un doblete en la victoria de Argentina sobre Austria y alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, transformándose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con esa marca superó el récord que ostentaba en soledad el alemán Miroslav Klose, quien había cerrado su carrera con 16 tantos.

Lionel Messi hizo dos goles ante Austria y se transformó en el máximo goleador de los Mundiales

El capitán argentino sigue agrandando su leyenda en su sexta participación mundialista y, a los 39 años, volvió a escribir una página dorada en la historia del torneo más importante del planeta.

Mbappé no se baja de la carrera

Pero la alegría de Messi duró apenas unas horas en soledad. Más tarde, Francia enfrentó a Irak y Kylian Mbappé también brilló con un doblete en el triunfo por 3-0 de Les Bleus.

Con esos dos tantos, el delantero francés llegó a 16 goles en Mundiales y alcanzó la marca que durante años perteneció exclusivamente a Klose. Así, quedó a apenas dos conquistas del nuevo récord establecido por Messi.

La diferencia es que Mbappé todavía tiene apenas 27 años y mucho camino por recorrer. Mientras Messi transita posiblemente su última Copa del Mundo, el francés parece destinado a seguir disputando varios Mundiales más.

Con un doblete de Mbappé y un gol de Dembélé, Francia goleó 3-0 a Irak y clasificó a los 16 avos del Mundial 2026

¡Recién va la segunda fecha!

Lo más llamativo de esta lucha es que apenas se disputaron dos jornadas de la fase de grupos. Tanto Argentina como Francia ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final con puntaje ideal y todavía les queda un partido por jugar antes del inicio de la etapa eliminatoria.

Eso significa que ambos goleadores tendrán, como mínimo, dos encuentros más para seguir ampliando sus registros. Si Messi busca estirar la distancia, Mbappé intentará reducirla cuanto antes para mantener viva una carrera que puede extenderse hasta las instancias decisivas del torneo.

Así está la tabla de goleadores históricos de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina) – 18 goles Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Kylian Mbappé (Francia) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Gabriel Batistuta (Argentina) – 10 goles.

Una batalla que puede marcar una época

Durante años, el récord de Klose parecía inalcanzable. Sin embargo, Messi lo rompió y ahora observa por el espejo retrovisor a un Mbappé que avanza a toda velocidad. Con Argentina y Francia ya instaladas en los 16avos de final y con gran parte del Mundial por delante, la pelea por convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo promete ser uno de los grandes atractivos de la edición 2026.

BP