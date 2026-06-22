El partido entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 entregó una de las imágenes más impactantes de la cita mundialista. Todas las miradas se cayeron sobre el lateral derecho del combinado europeo, Stefan Posch, quien fue parte del once titular luciendo una llamativa protección negra en la zona inferior de su rostro para poder enfrentar al equipo de Lionel Scaloni.

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Lionel Messi falló un penal clave con Argentina y rompió un récord negativo en el Mundial 2026

Qué le pasó a Stefan Posch, el defensor austriaco

El futbolista, que milita en el Mainz 05 de Alemania, encendió las alarmas de su país durante la victoria 3-1 contra Jordania en la primera jornada del torneo. Posch sufrió un violento impacto contra el arquero rival, Odeh Al-Fakhouri, que le provocó un dolor agudo e insoportable en el maxilar inferior izquierdo. Tras realizarle una tomografía computarizada, la federación austríaca confirmó el peor diagnóstico: fractura de mandíbula.

A pesar de la gravedad de la lesión ósea, el cuerpo médico de Austria descartó la necesidad de una cirugía inmediata que lo hubiera dejado afuera de la Copa del Mundo. Para poder tenerlo en condiciones óptimas ante la Albiceleste, el defensor tuvo que viajar de urgencia en dos oportunidades a Los Ángeles para que le confeccionaran y ajustaran una férula protectora fabricada con tecnología de última generación.

Comunicado de Austria

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Para el director técnico alemán Ralf Rangnick, arriesgar a su baluarte defensivo era una prioridad absoluta de cara al choque con los campeones del mundo. Stefan Posch es considerado el pulmón táctico del equipo y fue el futbolista que más metros recorrió en el debut (casi 12 kilómetros), permitiendo que sus compañeros presionen alto gracias a su gran despliegue físico por la banda derecha.

LT.