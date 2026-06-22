Facundo Medina, el cerrojo de Argentina en el Mundial 2026: figura clave y asistencia de lujo para Messi en el triunfo ante Austria

En una tarde donde la Selección Argentina necesitaba firmeza y claridad para sellar su clasificación a los 16 avos de final del Mundial 2026, Facundo Medina emergió como una de las piezas inamovibles del esquema de Lionel Scaloni. Ante Austria, el lateral izquierdo no solo cumplió con sus funciones defensivas, sino que se convirtió en una vía de ataque constante.

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La estadística respalda su gran actuación: el futbolista fue el jugador con más acciones defensivas exitosas del encuentro (7), demostrando una lectura de juego impecable. Su precisión en la entrega fue otro de los puntos altos, alcanzando un 91% de efectividad en pases (43 de 47 acertados), lo que permitió que Argentina pudiera romper líneas con facilidad desde el fondo. Además, aportó 5 despejes vitales para mantener la valla invicta.

El momento culminante de su participación ocurrió en el minuto 38, cuando, tras una proyección inteligente, filtró una pelota precisa para que Lionel Messi abriera el marcador. Esa asistencia no solo valió el 1-0 parcial, sino que reafirmó su rol fundamental en la transición ataque-defensa del equipo.

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El camino de Facundo Medina en la Selección

Con su titularidad consolidada en este Mundial 2026, Facundo Medina ha demostrado que está listo para los desafíos de mayor calibre. El defensor acumula un total de 10 partidos con la camiseta de la Selección Argentina Mayor.

Su vínculo con los colores albicelestes comenzó hace tiempo: el jugador se formó en las divisiones juveniles donde participó en el Sudamericano Sub-20 de 2019, el Mundial Sub-20 del mismo año y fue pieza clave en el equipo que conquistó el Preolímpico Sudamericano 2020 y los Juegos Panamericanos 2019, además de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la Selección Mayor, su debut se produjo el 13 de octubre de 2020 ante Bolivia.

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La carrera de Facundo Medina

La carrera de Facundo Medina es una historia de sacrificio y crecimiento profesional constante. Sus inicios se remontan a las divisiones inferiores de River Plate, donde se formó como jugador pero no logró debutar oficialmente en Primera. Buscando sumar rodaje, en 2018 dio el salto a Talleres de Córdoba, donde su nivel llamó rápidamente la atención del fútbol europeo.

En 2020, el RC Lens de Francia confió en sus condiciones, convirtiéndolo en un pilar defensivo de la Ligue 1. Su consolidación en el fútbol galo lo llevó, a mediados de 2025, a ser cedido al Olympique de Marsella, donde ha continuado evolucionando hasta convertirse en el jugador versátil y confiable que hoy defiende los colores argentinos en la máxima cita mundialista.

BP