La confesión de Messi tras el 2-0: Por qué el penal fallado pudo ser una clave del triunfo de Argentina ante Austria

La Selección Argentina selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a una combativa Austria por 2-0. El encuentro, válido por la segunda fecha, fue una muestra de carácter del conjunto nacional, que supo sufrir y capitalizar sus oportunidades en un partido sumamente parejo.

Argentina vs Austria: Messi volvió a brillar y la selección de Scaloni clasificó a 16avos del Mundial 2026

Lionel Messi, figura estelar del encuentro, analizó el desempeño del equipo: "Fue un triunfo importantísimo, duro y trabajado". Para el capitán, este resultado es vital para encarar lo que viene con mayor tranquilidad, destacando que en la Copa del Mundo "todos los partidos son muy igualados y de alta intensidad". Con este triunfo, la Albiceleste suma seis puntos de seis posibles y ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda.

Messi y el penal errado que terminó siendo clave

El inicio de Messi en esta cita mundialista ha sido arrollador, acumulando cinco goles en apenas dos presentaciones. Sobre esta racha goleadora, el capitán fue reflexivo y quitó importancia a las estadísticas personales frente al éxito del equipo.

Incluso al recordar el penal fallado durante el encuentro, Messi mantuvo una postura optimista: "La verdad es que está siendo espectacular cómo se dio todo. Quizá si hacía el penal, no llegaba el otro gol, nunca se sabe". Finalmente, cerró su intervención valorando por encima de todo el sacrificio colectivo: "Estoy feliz por el resultado y, sobre todo, por la participación y el trabajo de todo el equipo".

Con el objetivo de la clasificación cumplido, el plantel argentino ahora pondrá la mira en cerrar la fase de grupos de la mejor manera, manteniendo la ilusión de todo un país intacta.

Lionel Messi hizo dos goles ante Austria y se transformó en el máximo goleador de los Mundiales

El récord histórico de Messi: 18 goles en Mundiales y contando

Más allá del resultado colectivo, el partido dejó un hito que quedará marcado en los libros de historia: con su doblete, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Mundiales, convirtiéndose en el máximo artillero de todos los tiempos en la competición.

Al ser consultado sobre su récord y si tenía algún gol favorito en su historial, el astro argentino prefirió poner el foco en la actualidad y el agotamiento tras el esfuerzo realizado. "Estoy cansado, con poca fuerza y me cuesta pensar. Ahora solo quiero disfrutar de este momento y reencontrarme con mis compañeros", comentó entre risas, mostrando su faceta más humana y humilde.

Así fue el triunfo de la Selección Argentina ante Austria con el doblete de Messi

Argentina sacó adelante un partido bravo con dos goles de Lionel Messi, quien falló un penal y terminó sacando diferencias con el máximo artillero en la historia de los Mundiales. La selección clasificó a 16avos de final a una jornada del cierre de los grupos.

BP