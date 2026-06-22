martes 23 de junio del 2026
Mundial 2026

Argentina vs Australia: Cuti Romero fue reemplazado con gestos de dolor y generó alarma

Cristian Romero no pudo completar el partido entre Argentina y Austria, manifestando algunas molestias que forzaron su sustitución durante la segunda mitad. Nicolás Otamendi volvió a entrar desde el banco.

Cuti Romero en la Copa Mundial 2026
Cuti Romero en la Copa Mundial 2026 | AFP
442

Cuti Romero manifestó molestias físicas y Lionel Scaloni no dudó en reemplazarlo, disponiendo el ingreso de Nicolás Otamendi en trece minutos del complemento. El defensor cordobés terminó con hielo en el banco de suplentes.

Cuti Romero en la Copa Mundial 2026
Cuti Romero en la Copa Mundial 2026

El momento del cambio de Cuti Romero en Argentina vs Austria

Cristian Romero había llegado a la Copa del Mundo con una marcada inactividad, sin minutos oficiales desde el pasado 12 de abril, día que se lesionó con Tottenham.

Romero enfocó el cierre del semestre en la recuperación de su rodilla derecha, realizando un tratamiento bajo el ala de Tottenham y con constante monitoreo del equipo médico de la Selección Argentina.

Ahora se aguarda información oficial sobre si su salida respondió a alguna complicación, o simplemente a cautela.

NZ

En esta Nota
También te puede interesar
Más en