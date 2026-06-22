Cuti Romero manifestó molestias físicas y Lionel Scaloni no dudó en reemplazarlo, disponiendo el ingreso de Nicolás Otamendi en trece minutos del complemento. El defensor cordobés terminó con hielo en el banco de suplentes.

Cuti Romero en la Copa Mundial 2026

El momento del cambio de Cuti Romero en Argentina vs Austria

Cristian Romero había llegado a la Copa del Mundo con una marcada inactividad, sin minutos oficiales desde el pasado 12 de abril, día que se lesionó con Tottenham.

Romero enfocó el cierre del semestre en la recuperación de su rodilla derecha, realizando un tratamiento bajo el ala de Tottenham y con constante monitoreo del equipo médico de la Selección Argentina.

Ahora se aguarda información oficial sobre si su salida respondió a alguna complicación, o simplemente a cautela.

NZ