Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán y cortó su sequía en el Mundial

Se hizo desear, pero finalmente llegó. En un partido que se presentaba como una prueba de carácter para Portugal, Cristiano Ronaldo necesitó apenas seis minutos para poner su sello en el marcador ante Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial 2026.

Tras una gran proyección por la banda, João Cancelo lanzó un centro atrás preciso que encontró al "Bicho" en el corazón del área. Con la jerarquía que lo caracteriza, el capitán portugués definió con clase para establecer el 1-0 que desató la euforia de los miles de hinchas portugueses presentes en el estadio.

El Mundial 2026 de Cristiano Ronaldo: bajo la sombra de una nueva generación y la eterna comparación con Messi

Pero eso no fue todo, lejos de conformarse, sobre el cierre de la primera etapa, Portugal volvió a golpear con una contra letal que terminó nuevamente en los pies de Cristiano Ronaldo, autor de su doblete tras una asistencia de Bruno Fernandes, para sellar un categórico 3-0 antes del entretiempo.

Fin a la racha y peso de la historia

Estos tantos no son un par más en la carrera del delantero. Con este doblete, Cristiano Ronaldo logra romper una sequía de varios partidos mundialistas que venía siendo el centro de las críticas y el foco de todos los debates en la previa. Más allá de las especulaciones sobre su rol en el vestuario y la comparación constante con las nuevas figuras del certamen, el máximo artillero histórico del fútbol volvió a demostrar que su instinto goleador se mantiene intacto.

¿El envión que necesitaba Portugal?

El impacto del doblete no solo se vio reflejado en el marcador, sino también en el lenguaje corporal del equipo. Con triunfo parcial Portugal ganó en confianza y manejo de balón, obligando al rival a salir de su esquema defensivo. Estos tantos de Ronaldo llegan como un bálsamo para un equipo que buscaba reafirmar sus credenciales en el torneo y para un capitán que, tras verse bajo la sombra de las nuevas estrellas como Mbappé y Haaland, reclamó su lugar en la conversación de los grandes goleadores de esta edición.

La pregunta que ahora circula en el aire es si este gol será el punto de partida para una versión renovada de Portugal, que ahora se perfila con mayor solidez para lo que resta de la fase de grupos y los cruces definitorios.

Selección de Portugal

El registro histórico de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Cristiano Ronaldo se mantiene en el olimpo histórico al haber alcanzado oficialmente en Norteamérica su sexta Copa del Mundo disputada (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), igualando el récord absoluto junto a Lionel Messi. A nivel estadístico masivo, "El Bicho" acumula un total de 10 goles en 24 partidos jugados en la gran cita futbolística:

Alemania 2006: 1 gol (de penal ante Irán en fase de grupos).

Sudáfrica 2010: 1 gol (en la goleada 7-0 ante Corea del Sur).

Brasil 2014: 1 gol (frente a Ghana, sufriendo la eliminación temprana).

Rusia 2018: 4 goles (su edición más letal, incluyendo el recordado hat-trick a España).

Qatar 2022: 1 gol (de penal ante Ghana, perdiendo la titularidad en octavos).

Mundial 2026: 2 goles (doblete ante Uzbekistán por la fecha 2 de la fase de grupos).

BP