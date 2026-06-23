Argelia remontó ante Jordania y le dio a Argentina el primer puesto del Grupo J en el Mundial 2026

En una noche vibrante en el Levi's Stadium de California, Argelia logró una agónica victoria por 2-1 frente a Jordania. El resultado no solo permitió a los "Zorros del Desierto" sumar sus primeros tres puntos en el Mundial 2026, sino que tuvo un impacto directo en el futuro inmediato de la Selección Argentina, que matemáticamente se aseguró el primer lugar del Grupo J a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Argentina, Francia y Noruega avanzaron a la próxima ronda: todos los clasificados a los 16avos del Mundial 2026

Argelia 2 - Jordania 1

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Vladimir Petkovic. Jordania, que buscaba su primera victoria histórica en un Mundial, sorprendió a los africanos con un gol de Nizar Al-Rashdan a los 36 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, la historia cambió radicalmente en el complemento. Tras ajustar piezas y realizar cambios estratégicos, Argelia impuso su jerarquía ofensiva. Primero, Nadhir Benbouali igualó las acciones de cabeza a los 69 minutos tras un córner ejecutado por Riyad Mahrez. Poco después, a los 82 minutos, Amine Gouiri aprovechó un rebote en el área para sellar el 2-1 definitivo que fue convalidado tras una revisión del VAR.

¿Cómo quedó la tabla del Grupo J?

Con este resultado, el panorama de la zona ha quedado definido para el líder, mientras que la lucha por el segundo boleto a los 16avos de final se mantiene al rojo vivo:

1° Argentina: 6 puntos (aseguró el primer puesto).

2° Austria: 3 puntos.

3° Argelia: 3 puntos.

4° Jordania: 0 puntos.

Argentina vs Austria en la Copa Mundial 2026

El camino a la siguiente fase del Mundial 2026

La victoria de Argelia ratifica a la Argentina como ganadora del grupo debido al sistema de desempate por enfrentamientos directos, ya que la Albiceleste venció a los argelinos en la primera jornada.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni afrontará su último compromiso de la fase de grupos ante Jordania con la tranquilidad del objetivo cumplido. Por su parte, Argelia y Austria se medirán este sábado en un duelo directo y electrizante por el segundo lugar de la tabla, donde ambos buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

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Cronograma de la tercera fecha del Grupo J en el Mundial 2026

Argentina vs. Jordania

Fecha: Sábado 27 de junio

Sábado 27 de junio Horario: 23:00 (hora Argentina)

23:00 (hora Argentina) Sede: AT&T Stadium (Arlington, Texas)

AT&T Stadium (Arlington, Texas) TV: Disney+ (Plan Premium), TV Pública, TyC Sports, Telefe y DSports.

Argelia vs. Austria

Fecha: Sábado 27 de junio

Sábado 27 de junio Horario: 23:00 (hora Argentina)

23:00 (hora Argentina) Sede: Kansas City Stadium (Kansas City, Misuri)

Kansas City Stadium (Kansas City, Misuri) TV: DSports

Así fue el triunfo de la Selección Argentina ante Austria

Argentina sacó adelante un partido bravo con dos goles de Lionel Messi, quien falló un penal y terminó sacando diferencias con el máximo artillero en la historia de los Mundiales. La selección clasificó a 16avos de final a una jornada del cierre de los grupos.

BP