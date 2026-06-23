Colombia vs. RD Congo: Luis Díaz comandará la ilusión cafetera para meterse en 16avos

Colombia se mide ante el Congo por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026.

DSports será el encargado de transmitir el partido a partir de las 23:00 y Maurizio Mariani será el arbitro del partido

Luis Diaz y James Rodriguez buscarán meter a Colombia en la próxima ronda. Tras obtener un buen resultado ante Uzbekistán en la primera fecha, los cafeteros tienen la alfombra puesta para llegar a la próxima fase y solo lo conseguirán si ganan hoy. En caso de no sumar de a tres, se jugarán el pase en la última fecha con Portugal, que empató en la jornada 1 y en la previa, estas dos selecciones eran las favoritas a llevarse el primer puesto del grupo.

Cómo llega Colombia

Poderío intacto y debut ideal: Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo pisaron fuerte en su estreno mundialista al derrotar con autoridad por 3-1 a Uzbekistán, gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, un triunfo clave que los llenó de confianza y los trepó a lo más alto de la zona.

El desequilibrio de Lucho: El extremo del Liverpool, Luis Díaz, llega en estado de gracia absoluto tras romperla toda en el debut con un gol y una asistencia, consolidándose como la principal carta de desequilibrio y el jugador al que todos buscarán para romper el cerrojo africano.

Cómo llega RD Congo

La Cenicienta golpeó primero: El elenco conducido por el estratega Sébastien Desabre dio uno de los grandes impactos en la primera jornada del Mundial al rasguñar un valioso empate 1-1 contra la favorita Portugal, demostrando que no vinieron de paseo a Norteamérica.

Una muralla inquebrantable: Fiel al estilo impuesto por su entrenador, los Leopardos saltarán al campo de juego con un rígido esquema de cinco defensores bien agrupados en su propio campo, apostando a desgastar la paciencia de los atacantes sudamericanos.

Las posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

RD Congo: Lionel Mpasi; Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Henoc Inonga, Arthur Masuaku; Charles Pickel, Samuel Moutoussamy, Gaël Kakuta; Théo Bongonda y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

LT.