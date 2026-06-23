El Mundial 2026 de Cristiano Ronaldo: bajo la sombra de una nueva generación y la eterna comparación con Messi

Cristiano Ronaldo busca "venganza" en su sexto y último Mundial, pero su inicio no estuvo a la altura de las expectativas . El delantero de 41 años completó los 90 minutos en el decepcionante empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo , acumulando apenas dos remates desviados y estirando una sequía de cinco partidos consecutivos sin convertir en la máxima cita.

Con un ritmo evidentemente menor al de su época dorada, su proyección actual es preocupante; sin embargo, mantiene su estatus de titular indiscutido en el esquema de Roberto Martínez debido a su innegable jerarquía histórica.

Portugal vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: en la sombra de Messi, Ronaldo buscará hacer su primer gol en la Copa

Frente a frente: La abismal distancia inicial con Lionel Messi

La comparación directa con Lionel Messi en esta fase de grupos resulta demoledora para el portugués. Mientras Cristiano sufre para incomodar a los arqueros rivales, el astro argentino lidera la tabla de goleadores con 5 tantos en solo dos partidos , habiendo anotado un hat-trick ante Argelia y un doblete frente a Austria.

Con estas conversiones, Messi cumplió con creces las expectativas y alcanzó los 18 goles en su historial mundialista , transformándose en el máximo artillero histórico de la competencia. La proyección para el capitán de la Selección Argentina es pelear el título y la Bota de Oro, un panorama opuesto al de un Ronaldo atrapado en la ineficacia ofensiva.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Las estadísticas de pases de Cristiano Ronaldo en el debut del Mundial 2026

El estreno mundialista expuso un cortocircuito masivo en los circuitos de juego luso . El detallado mapa de pases tras el empate frente a la Congo desnudó una alarmante desconexión entre Cristiano Ronaldo y los generadores de fútbol del equipo:

Aislamiento absoluto : De los 724 pases totales que completó con éxito Portugal en el partido, solo 7 balones tuvieron como destino final a Cristiano Ronaldo dentro del área rival.

: De los 724 pases totales que completó con éxito Portugal en el partido, solo 7 balones tuvieron como destino final a Cristiano Ronaldo dentro del área rival. Marginalidad en el juego : El astro luso registró apenas 25 toques al balón en los 90 minutos de juego, transformándose en una figura aislada y meramente estática en la ofensiva.

: El astro luso registró apenas 25 toques al balón en los 90 minutos de juego, transformándose en una figura aislada y meramente estática en la ofensiva. Abastecimiento nulo : No recibió ni un solo pase en profundidad ni un centro efectivo a lo largo del cotejo, evidenciando el nuevo lema del vestuario de no buscarlo por obligación.

No recibió ni un solo pase en profundidad ni un centro efectivo a lo largo del cotejo, evidenciando el nuevo lema del vestuario de no buscarlo por obligación. Inoperancia creativa : Volantes de élite mundial como Bruno Fernandes y Vitinha abusaron del traslado lateral (95% de efectividad de pases pero con nula verticalidad), fallando en crear una sola gran ocasión de peligro para su capitán

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Eclipse total ante la velocidad de Mbappé y el poderío de Haaland

El panorama no mejora al medir a Cristiano contra los máximos exponentes de la nueva generación. Kylian Mbappé y Erling Haaland marchan encendidos en el torneo:

Kylian Mbappé : Suma 4 goles en el campeonato gracias a sus dobletes letales. A sus 27 años, ya igualó la línea del alemán Miroslav Klose con 16 gritos acumulados en Copas del Mundo, ratificando que va camino a pulverizar todos los récords posibles.

Kylian Mbappé

Erling Haaland : En el debut absoluto de su carrera en los Mundiales, el "Cyborg" noruego está destrozando las redes. Registra 4 goles en dos presentaciones tras facturar por duplicado ante Irak y Senegal, garantizando el pase anticipado de Noruega a la siguiente fase.

Erling Haaland

Estadísticas en Mundiales: el desglose de los grandes delanteros

A continuación, se detalla el recorrido histórico y el rendimiento actual de las grandes figuras en el Mundial 2026 como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland.

Mbappé le pisa los talones a Messi y también quiere ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El contraste con otros atacantes de élite

Mientras que figuras consolidadas como Harry Kane , el histórico Mohamed Salah y la joven promesa Lamine Yamal —quien ya hizo historia al marcar su primer gol mundialista en esta edición— dinamizan los ataques de sus selecciones, Cristiano Ronaldo luce estático. El luso se posiciona meramente como un finalizador que depende por completo de la asistencia ajena, perdiendo el protagonismo absoluto que supo ostentar.

Cortocircuito en el vestuario de Portugal: "CR7 hoy es uno más"

El rendimiento de Cristiano no solo preocupa a la prensa, sino que parece haber calado hondo en el vestuario luso. Recientemente, trascendió un clima de tensión donde algunos compañeros habrían deslizado que Ronaldo ya no es el eje intocable de antaño. En el seno del grupo, la percepción parece haber mutado hacia verlo como "uno más", liberando a los demás jugadores de la obligación táctica de buscarlo constantemente para que resuelva los partidos.

Aunque figuras como João Neves han intentado calmar las aguas públicamente, subrayando que Cristiano "está aquí para ayudarnos", el lenguaje corporal dentro de la cancha y las estadísticas de distribución de juego sugieren que el ecosistema portugués está cambiando. Para Cristiano, el desafío de este Mundial no es solo volver al gol, sino aceptar una transición de rol que, hasta hace poco, parecía inimaginable en su carrera.

Selección de Portugal

El registro histórico de Cristiano Ronaldo en Mundiales

A pesar de su adverso presente, Cristiano Ronaldo se mantiene en el olimpo histórico al haber alcanzado oficialmente en Norteamérica su sexta Copa del Mundo disputada (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), igualando el récord absoluto junto a Lionel Messi. A nivel estadístico masivo, "El Bicho" acumula un total de 8 goles en 23 partidos jugados en la gran cita futbolística:

Alemania 2006 : 1 gol (de penal ante Irán en fase de grupos).

Sudáfrica 2010 : 1 gol (en la goleada 7-0 ante Corea del Sur).

Brasil 2014 : 1 gol (frente a Ghana, sufriendo la eliminación temprana).

Rusia 2018 : 4 goles (su edición más letal, incluyendo el recordado hat-trick a España).

Qatar 2022 : 1 gol (de penal ante Ghana, perdiendo la titularidad en octavos).

Mundial 2026 : 0 goles (tras el flojo partido en el debut de la fase de grupos).

Con estas cifras vigentes, Ronaldo carga sobre su espalda una compleja racha negativa de 10 partidos consecutivos sin marcar sumando encuentros oficiales con su selección entre Eurocopa y Mundiales, lo que enciende las alarmas de cara a las próximas jornadas claves en Norteamérica.

BP