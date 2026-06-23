martes 23 de junio del 2026
Mundial 2026

Inglaterra vs. Ghana, por el Mundial 2026: Harry Kane y compañía buscarán meterse a los 16avos

Los Tres Leones buscan sellar su clasificación a octavos tras golear en el debut, mientras que las Estrellas Negras sueñan con dar el gran golpe en suelo estadounidense.

Harry Kane en la Copa Mundial 2026
Harry Kane en la Copa Mundial 2026 | AFP
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La poderosa Inglaterra de Harry Kane se medirá en un duelo de ganadores ante Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial.

El partido será transmitido por Telefé y Dsports a partir de las 17:00 y el árbitro será el hondureño Said Martinez.

Los Three Lions buscarán de la mano de su nueva generación darle ese empujón final a aquellos jugadores destacados en Premier League para sacar chapa de candidato. Kane, Declan Rice y Jordan Pickford están siendo empujados por los Jude Bellingham, Bukayo Saka y Elliot Anderson, con el objetivo de hacer una selección altamente competitiva y con un promedio de edad muy bajo.

Cómo llega Inglaterra

  • Poderío ofensivo: Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con el ánimo por las nubes luego de una fantástica exhibición en la primera jornada, donde aplastaron por 4-2 a Croacia con un juego vertical e intenso que los posiciona como serios candidatos.

  • Buscando récords: El histórico centrodelantero Harry Kane viene encendido y acumula cinco goles en sus últimas cinco presentaciones ante selecciones africanas; si logra romper la red en esta ocasión, superará a Gary Lineker como el máximo artillero histórico de los ingleses en los Mundiales.

  • Cómo llega Ghana

  • Triunfo agónico: Las Estrellas Negras lograron sacar adelante un debut sumamente espinoso al derrotar con lo justo a Panamá, quedándose con tres puntos de oro que les permiten soñar en grande en este parejo Grupo L.

  • Estrategia conocida: Conducidos tácticamente por el experimentado Carlos Queiroz, los africanos saben que no tienen el rol de favoritos, pero buscarán explotar las transiciones rápidas y la presión alta para lastimar a la última línea británica.

Las posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Phil Foden y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Salis Abdul Samed, Thomas Partey, Mohammed Kudus; Inaki Williams, Ernest Nuamah y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

LT.

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