Inglaterra vs. Ghana, por el Mundial 2026: Harry Kane y compañía buscarán meterse a los 16avos

La poderosa Inglaterra de Harry Kane se medirá en un duelo de ganadores ante Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial.

El partido será transmitido por Telefé y Dsports a partir de las 17:00 y el árbitro será el hondureño Said Martinez.

Los Three Lions buscarán de la mano de su nueva generación darle ese empujón final a aquellos jugadores destacados en Premier League para sacar chapa de candidato. Kane, Declan Rice y Jordan Pickford están siendo empujados por los Jude Bellingham, Bukayo Saka y Elliot Anderson, con el objetivo de hacer una selección altamente competitiva y con un promedio de edad muy bajo.

Cómo llega Inglaterra

Poderío ofensivo: Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con el ánimo por las nubes luego de una fantástica exhibición en la primera jornada, donde aplastaron por 4-2 a Croacia con un juego vertical e intenso que los posiciona como serios candidatos.

Buscando récords: El histórico centrodelantero Harry Kane viene encendido y acumula cinco goles en sus últimas cinco presentaciones ante selecciones africanas; si logra romper la red en esta ocasión, superará a Gary Lineker como el máximo artillero histórico de los ingleses en los Mundiales.

Cómo llega Ghana

Triunfo agónico: Las Estrellas Negras lograron sacar adelante un debut sumamente espinoso al derrotar con lo justo a Panamá, quedándose con tres puntos de oro que les permiten soñar en grande en este parejo Grupo L.

Estrategia conocida: Conducidos tácticamente por el experimentado Carlos Queiroz, los africanos saben que no tienen el rol de favoritos, pero buscarán explotar las transiciones rápidas y la presión alta para lastimar a la última línea británica.

Las posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Phil Foden y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Salis Abdul Samed, Thomas Partey, Mohammed Kudus; Inaki Williams, Ernest Nuamah y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

LT.