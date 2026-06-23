Croacia y Panamá perdieron sus primeros partidos del grupo L y se medirán en la segunda fecha en un duelo bisagra: uno quedará en competencia, al otro ya se le complica la estadía en el Mundial 2026

Tyc Sports y Dsports pasarán el partido en vivo a partir de las 20:00. El gabonés Pierre Ghislain Atcho será el árbitro del partido.

Luka Modric poco pudo hacer ante el alto ritmo de Inglaterra. A pesar de que los croatas fueron firme al frente en el primer tiempo de la primera fecha, su capitán y referente fue remplazado llegando a la hora de partido, lo que dejó expuesto al ídolo a sus 40 años y también al planteo del DT, que tenía a el ex Real Madrid como alguien irremplazable

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Cómo llega Panamá

Obligados a reaccionar: Los Canaleros, dirigidos tácticamente por el estratega Thomas Christiansen, dejaron una imagen digna pero se quedaron con las manos vacías en el debut al caer ajustadamente por 1-0 frente a Ghana. Una nueva derrota los dejaría prácticamente con las valijas hechas.

El regreso del conductor: La gran noticia para el pueblo panameño pasa por la evolución física de Adalberto Carrasquilla. El talentoso mediocampista se entrenó a la par del grupo tras superar algunas molestias y se perfila como el eje indiscutido para intentar manejar los hilos ante los europeos.

Cómo llega Croacia

Urgencia extrema: Los Vatreni protagonizaron un verdadero partidazo en la jornada inicial, pero sufrieron un durísimo cachetazo al caer derrotados por 4-2 a manos de una encendida Inglaterra, lo que encendió de inmediato las alarmas en el búnker europeo.

Un hito histórico para la leyenda: El eterno capitán Luka Modrić saltará al campo de juego para disputar su partido número 200 con la camiseta de la selección croata, agigantando su leyenda en lo que representa su quinta participación en Copas del Mundo.

Las posibles formaciones

Panamá: Luis Mejía; Michael Murillo, Carlos Harvey, José Córdoba, Roderick Miller, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Joško Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Martin Baturina; Andrej Kramarić, Ante Budimir e Ivan Perišić. DT: Zlatko Dalić.

LT.