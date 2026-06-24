Lionel Messi cumple 39 años: el video de su entrenamiento que se volvió viral en todo el mundo

Lejos de las celebraciones convencionales, tortas o reuniones familiares, Lionel Messi recibió sus 39 años de la manera que mejor conoce: trabajando. Cuando el reloj marcó la medianoche, el astro rosarino publicó en su cuenta oficial de Instagram un video que no tardó en recorrer el mundo.

El emocionante video de Messi cuando era adolescente que se hizo viral en pleno Mundial

En las imágenes, sin necesidad de palabras ni explicaciones, se puede observar al capitán argentino realizando intensas rutinas de fuerza con pesas en el gimnasio. La elección de mostrarse enfocado en su puesta a punto física, y no en un festejo, fue interpretada por sus millones de seguidores como una clara declaración de principios: su mente está puesta al 100% en el objetivo mundialista.

El mensaje oculto detrás de la música

El video estuvo musicalizado con “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)”, el éxito de la banda argentina La T y La M. Esta canción, que se convirtió en un himno durante la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, cargó el entrenamiento de una cuota extra de emotividad y mística nacional.

La publicación generó un impacto inmediato en las redes sociales, acumulando millones de reproducciones en pocas horas y una catarata de mensajes de admiración de fanáticos de todo el planeta, quienes destacaron el profesionalismo y la vigencia del "10" a sus 39 años.

Lionel Messi en la Copa Mundial 2026

Lionel Messi hizo dos goles ante Austria y se transformó en el máximo goleador de los Mundiales

¿Cómo sigue el camino de Messi en el Mundial?

Este cumpleaños encuentra a Messi en un estado físico impecable, liderando al grupo en la que es su sexta participación en una Copa del Mundo, un hito histórico para el deporte. Su compromiso absoluto con la Selección Argentina queda ratificado por su voluntad de no interrumpir ni siquiera en su día especial su preparación de cara al último partido de la fase de grupos.

El capitán ya tiene la mira puesta en el próximo compromiso de la Albiceleste, donde buscará sellar la clasificación a la siguiente instancia. La Selección Argentina volverá a jugar este [Insertar fecha del próximo partido], encuentro en el que Messi intentará seguir agigantando su leyenda.

BP