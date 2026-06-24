El capitán y máximo emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, celebra este miércoles 24 de junio sus 39 años de vida en un escenario ideal: concentrado con el plantel comandado por Scaloni en pleno desarrollo del Mundial 2026. El astro rosarino, nacido en 1987, festeja un nuevo aniversario rodeado por el afecto de sus compañeros y tras convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi en la Copa Mundial 2026

Cumpleaños Mundial: coronado de gloria con la Selección Argentina

Nacido en el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la historia del "10" con la camiseta celeste y blanca es un relato de superación que ya enamoró a propios y extraños. Tras conquistar el Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en Beijing 2008, se recuperó de varios golpes para edificar un ciclo de gloria, coronado con la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Título Mundial en Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024.

Lionel Messi

En esta nueva cita mundialista de 2026, el delantero del Inter Miami no solo mantiene su liderazgo espiritual dentro del vestuario, sino que revalidó su vigencia absoluta al convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Su talento intacto, lectura de juego y hambre competitiva demuestran que el paso del tiempo no cambia su forma de sentir el fútbol.

De la leyenda en Barcelona a la conquista de Estados Unidos

Su viaje profesional arrancó formalmente aquel 16 de octubre de 2004 en el Barcelona, club donde pulverizó todas las estadísticas conocidas al marcar 672 goles en 778 partidos. Con la institución catalana dio la vuelta olímpica en 35 ocasiones, descollando en Europa con cuatro trofeos de Champions League y un equipo de época.

Lionel Messi

Tras un fructífero paso por el Paris Saint-Germain, donde sumó tres estrellas a su palmarés local, el rosarino mudó su magia a la MLS para vestir la camiseta rosa del Inter Miami. En Norteamérica no bajó los brazos y ya sumó títulos clave como la Leagues Cup, la Supporters' Shield y la reciente MLS Cup, demostrando que su hambre de gloria permanece intacta.

Todos los títutlos de Lionel Messi

Selección Argentina:

2005: Mundial Sub 20

2008: Juegos Olímpicos de Beijing

2021: Copa América

2022: Finalissima

2022: Mundial

2024: Copa América

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Barcelona:

2005: LaLiga

2005: Supercopa de España

2006: LaLiga

2006: Supercopa de España

2006: Champions League

2009: LaLiga

2009: Copa del Rey

2009: Supercopa de España

2009: Champions League

2009: Supercopa de Europa

2009: Mundial de Clubes

2010: LaLiga

2010: Supercopa de España

2011: LaLiga

2011: Supercopa de España

2011: Champions League

2011: Supercopa de Europa

2011: Mundial de Clubes

2012: Copa del Rey

2013: LaLiga

2013: Supercopa de España

2015: LaLiga

2015: Copa del Rey

2015: Champions League

2015: Supercopa de Europa

2015: Mundial de Clubes

2016: LaLiga

2016: Copa del Rey

2016: Supercopa de España

2017: Copa del Rey

2018: LaLiga

2018: Copa del Rey

2018: Supercopa de España

2019: LaLiga

2021: Copa del Rey



Paris Saint-Germain:

2022: Ligue 1

2022: Supercopa de Francia

2023: Ligue 1



Inter Miami:

2023: Leagues Cup

2024: Supporters´ Shield

2025: MLS Cup

Palmarés elaborado por AFA

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