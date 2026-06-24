El capitán y máximo emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, celebra este miércoles 24 de junio sus 39 años de vida en un escenario ideal: concentrado con el plantel comandado por Scaloni en pleno desarrollo del Mundial 2026. El astro rosarino, nacido en 1987, festeja un nuevo aniversario rodeado por el afecto de sus compañeros y tras convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.
Cumpleaños Mundial: coronado de gloria con la Selección Argentina
Nacido en el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la historia del "10" con la camiseta celeste y blanca es un relato de superación que ya enamoró a propios y extraños. Tras conquistar el Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en Beijing 2008, se recuperó de varios golpes para edificar un ciclo de gloria, coronado con la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Título Mundial en Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024.
En esta nueva cita mundialista de 2026, el delantero del Inter Miami no solo mantiene su liderazgo espiritual dentro del vestuario, sino que revalidó su vigencia absoluta al convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Su talento intacto, lectura de juego y hambre competitiva demuestran que el paso del tiempo no cambia su forma de sentir el fútbol.
De la leyenda en Barcelona a la conquista de Estados Unidos
Su viaje profesional arrancó formalmente aquel 16 de octubre de 2004 en el Barcelona, club donde pulverizó todas las estadísticas conocidas al marcar 672 goles en 778 partidos. Con la institución catalana dio la vuelta olímpica en 35 ocasiones, descollando en Europa con cuatro trofeos de Champions League y un equipo de época.
Tras un fructífero paso por el Paris Saint-Germain, donde sumó tres estrellas a su palmarés local, el rosarino mudó su magia a la MLS para vestir la camiseta rosa del Inter Miami. En Norteamérica no bajó los brazos y ya sumó títulos clave como la Leagues Cup, la Supporters' Shield y la reciente MLS Cup, demostrando que su hambre de gloria permanece intacta.
Todos los títutlos de Lionel Messi
Selección Argentina:
2005: Mundial Sub 20
2008: Juegos Olímpicos de Beijing
2021: Copa América
2022: Finalissima
2022: Mundial
2024: Copa América
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Barcelona:
2005: LaLiga
2005: Supercopa de España
2006: LaLiga
2006: Supercopa de España
2006: Champions League
2009: LaLiga
2009: Copa del Rey
2009: Supercopa de España
2009: Champions League
2009: Supercopa de Europa
2009: Mundial de Clubes
2010: LaLiga
2010: Supercopa de España
2011: LaLiga
2011: Supercopa de España
2011: Champions League
2011: Supercopa de Europa
2011: Mundial de Clubes
2012: Copa del Rey
2013: LaLiga
2013: Supercopa de España
2015: LaLiga
2015: Copa del Rey
2015: Champions League
2015: Supercopa de Europa
2015: Mundial de Clubes
2016: LaLiga
2016: Copa del Rey
2016: Supercopa de España
2017: Copa del Rey
2018: LaLiga
2018: Copa del Rey
2018: Supercopa de España
2019: LaLiga
2021: Copa del Rey
Paris Saint-Germain:
2022: Ligue 1
2022: Supercopa de Francia
2023: Ligue 1
Inter Miami:
2023: Leagues Cup
2024: Supporters´ Shield
2025: MLS Cup
Palmarés elaborado por AFA
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