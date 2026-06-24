Feliz cumple Messi: la masiva movida nacional para homenajear al capitán argentino

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles y, en pleno desarrollo del Mundial 2026, los hinchas argentinos han encontrado una forma especial de estar cerca del capitán. Lo que comenzó como una propuesta del periodista Rodolfo Barili, bajo el hashtag #CumpleLEO, se transformó en un fenómeno viral que promete transformar el aniversario del astro en un homenaje colectivo sin precedentes.

La intención detrás de esta iniciativa es clara: generar un eco de cariño que atraviese las distancias y llegue directamente a la concentración del seleccionado nacional en Estados Unidos, donde el equipo se prepara para sus próximos desafíos mundialistas.

Lionel Messi

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¿Cómo sumarse a la convocatoria?

La organización del festejo nacional es sencilla pero emocionante. La propuesta consiste en cantar el "Feliz Cumpleaños" de manera simultánea en dos franjas horarias clave para que nadie se quede afuera: el primer turno fue a 10:00 AM, pero para quiénes recién se enteran y no llegaron a cantarselo, podrán hacerlo en el segundo turno de las 22:00 PM.

El llamado de Barili es inclusivo y busca invadir cada espacio cotidiano: "Donde estés, en el trabajo, en la escuela, en el colectivo o en tu casa, vamos todos a cantarle el feliz cumpleaños a Messi", expresó el periodista en el video que dio inicio a la movida.

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La propuesta ya pertenece a la gente

La velocidad con la que la iniciativa se viralizó en las redes sociales demuestra el vínculo inquebrantable entre el capitán y el pueblo argentino. Lejos de ser un proyecto cerrado, la idea ha sido apropiada por miles de fanáticos que ya están replicando el mensaje, organizando grupos y preparando sus gargantas para el homenaje.

"Es una idea que ponemos a rodar. Ya no es nuestra, es de todos", sentenció Barili al observar cómo el hashtag #CumpleLEO se consolidaba como tendencia nacional. En una jornada donde la emoción mundialista se mezcla con la celebración por un nuevo año de vida del mejor jugador del mundo, Argentina se prepara para hacer sentir su aliento, incluso a miles de kilómetros de distancia.

BP