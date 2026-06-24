Atlético de Madrid se planta: no transferirá a Julián Álvarez por menos de 500 millones

Mientras la Selección Argentina se encuentra disputando la fase de grupos, Julián Álvarez sorprendió al entorno del fútbol europeo al manifestar públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid.

La dirigencia del club madrileño consideró inoportuno el momento elegido por el delantero, señalando que las noticias personales opacaron el foco que debía estar puesto exclusivamente en el equipo nacional y en la figura de Lionel Messi.

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La furia de Gil Marín: "No era el día"

Tras los dichos del delantero argentino, el consejero delegado del Atleti, Miguel Ángel Gil Marín, no ocultó su malestar con la Araña quien tiene un contrato vigente con la institución hasta junio de 2030. "Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección argentina, no de Julián", sentenció Gil Marín en diálogo con la agencia EFE.

La postura del Atlético de Madrid es inamovible: Julián Álvarez no está en venta. Para cualquier club que pretenda hacerse con los servicios del goleador —quien acumula unos impresionantes 49 goles en 106 partidos—, la única vía de salida es el pago de su cláusula de rescisión, fijada en la astronómica cifra de 500 millones de euros.

Julián Álvarez y Miguel Ángel Gil Marín

Guerra abierta contra el Barcelona

El conflicto no se limita únicamente al jugador, sino que ha escalado a una disputa institucional directa contra el FC Barcelona. El club catalán, que ha intentado seducir al argentino, recibió las acusaciones más fuertes por parte de Gil Marín: "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos".

El dirigente desestimó la capacidad financiera del club azulgrana para concretar el fichaje, calificando su accionar como una puesta en escena: "Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios y a sus propios hinchas. Intentan hacer creer a todos que pueden afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados".

Julián Álvarez en el Mundial 2026

Un futuro incierto tras el Mundial

Esta "guerra total" marca el inicio de uno de los capítulos más tensos del mercado de pases europeo. Mientras Julián Álvarez busca una salida inmediata para relanzar su carrera, el Atlético de Madrid ha blindado a su figura, dejando claro que no aceptará presiones de jugadores ni maniobras de clubes rivales. La postura del Metropolitano es firme: o se paga la cláusula o el jugador deberá cumplir su contrato.

BP