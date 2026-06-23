Julián Álvarez manifestó su deseo de dejar Atlético de Madrid para “cumplir mi sueño” y su club decidió presentar una denuncia formal contra el Barcelona ante la FIFA. Los madrileños acusan al blaugrana de entablar negociaciones directas con el argentino sin autorización previa, salteándose los canales legales correspondientes entre instituciones de la misma liga.

Julián Álvarez en el Mundial 2026

La Araña utilizó un momento inesperado para realizar declaraciones incendiarias, presuntamente premeditadas, y lanzar algo de presión a un mercado de pases europeo que avanza con furia en simultáneo a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA.

Julián Álvarez dijo que quiere irse del Atlético Madrid y estalló la polémica: el club lo chicaneó y los hinchas incendiaron su camiseta

Qué es el "período protegido", figura en la que se apoya Atlético de Madrid

Julián Álvarez firmó su vínculo con Atlético de Madrid en el verano europeo de 2024 y hasta el 30 de junio de 2030. Al encontrarse dentro de los primeros tres años de vigencia del lazo laboral, el jugador está estrictamente blindado bajo el denominado "período protegido" que estipula el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

Hinchas de Atlético mostraron su descontento con Julián en redes

Esta normativa internacional castiga severamente a las instituciones que induzcan a los futbolistas a rescindir o romper de forma unilateral sus contratos vigentes. El “coqueteo” entre Barcelona y Julián data del cierre de temporada europea, y el malestar se potenció luego de que el propio delantero dejara frases picantes tras el triunfo de Argentina frente a Austria en la Copa del Mundo.

Barcelona enfrenta sanciones de FIFA por el caso Julián Álvarez

Si el Tribunal de Fútbol da lugar al reclamo del Colchonero, las consecuencias institucionales para Barcelona podrían ser impactantes en el corto plazo. El reglamento estipula que el club infractor se expone a la prohibición absoluta de inscribir nuevos refuerzos durante, al menos, dos ventanas de transferencias.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid

Julián también afronta una posible sanción deportiva ante esta denuncia frente a la FIFA. Si se demuestra que el delantero entró en infracción podría recibir una inhabilitación para jugar oficialmente de entre 4 a 6 meses.

NZ