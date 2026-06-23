Cristiano Ronaldo habló de un posible partido con Argentina y explotó cuando le nombraron a Messi

Cristiano Ronaldo protagonizó un verdadero show en la Copa Mundial de la FIFA 2026: con un doblete, lideró la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán y fue la gran figura de la jornada. Sin embargo, una vez finalizado el partido y durante la conferencia de prensa, vivió un tenso momento ante los micrófonos: se enojó por una pregunta relacionada con Lionel Messi, evitó responderla y lanzó una contundente advertencia al resto de los periodistas.

Fiel a su estilo desafiante y competitivo, CR7 pasó por todos los estados de ánimo. Primero, aprovechó para desahogarse y apuntar directamente a las críticas: “Fue una semana muy difícil, una semana oscura, parecía que ya estaba fuera del fútbol, pero estamos de vuelta. Mi grito de ‘he vuelto’ fue en parte para los críticos, aquellos que se han encargado de criticarme durante estos 23 años”.

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El "filtro" de Cristiano: la pregunta relacionada con Messi que lo hizo enfurecer

El clima de celebración empezó a enrarecerse cuando el delantero de Al-Nassr llegó a la zona mixta y la prensa comenzó a trazar el mapa de la fase eliminatoria del torneo. Al ser consultado sobre un posible cruce de cuartos de final ante la Selección Argentina, Cristiano intentó ser políticamente correcto pero tajante: “Es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero sería top. Lo más importante era ganar hoy. El objetivo ya lo logramos: jugué bien, marqué y seguimos”.

Pero el momento de máxima tensión de la jornada llegó instantes después en la conferencia de prensa. Un periodista tomó la palabra y comenzó su pregunta diciendo: “Ayer Lionel Messi anotó dos goles...”.

La sola mención del nombre del rosarino transformó por completo el rostro del portugués. Sin dejar terminar al periodista, Cristiano le quitó la vista, lo ignoró por completo y le cedió la palabra a otro medio de comunicación con un seco: “Dale, dale. Siguiente pregunta”.

Lejos de que el episodio quedara ahí, el atacante de 41 años miró fijamente al resto de los periodistas presentes en la sala y les lanzó una advertencia con tono desafiante: “Depende de la pregunta. Si no, yo no te respondo”. El video de la incómoda secuencia, como era de esperarse, no tardó más que unos minutos en volverse viral en las redes sociales.

FMZ