La Copa Mundial de Fútbol vuelve a mirar con asombro a una selección de África, luego del histórico cuarto puesto de Marruecos en Qatar 2022. Y aunque Cabo Verde está muy lejos de emular lo que hizo y sigue haciendo el conjunto marroquí, su potente irrupción en el Mundial de Norteamérica ya hizo transpirar a varios.

Cabo Verde en el Mundial 2026

La Selección Nacional de Cabo Verde fue la gran revelación de las Eliminatorias de África para el Mundial 2026 logrando la clasificación directa por sobre Camerún, de rutilante eliminación. Con 7 triunfos en 10 partidos y solo una derrota llegaron los Tubarões Azuis (Tiburones Azules) a disputar la primera Copa del Mundo de su historia.

Selección de Cabo Verde: nacimiento y consolidación

Cabo Verde compite como tal desde el 29 de mayo de 1978, cuando un combinado de la nación ya independizada de Portugal disputó un amistoso extraoficial ante Guinea-Bissau. Fue el puntapié inicial para la conformación de La Federación Caboverdiana de Fútbol, que se afilió a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 1982 y terminó incorporándose a FIFA en 1986.

La selección transitó su formación con un fuerte componente amateur y en 1992 participó por primera vez en un torneo clasificatorio para Copa Africana de Naciones (AFCON). Su consolidación comenzó a gestarse en el periodo 2008-2010, cuando el entrenador portugués João de Deus inició el proceso de identificar futbolistas con raíces caboverdianas repartidos en distintas ligas de Europa.

João de Deus

De Deus marcó el punto de inicio para el desarrollo de una selección que empezó a nutrirse de futbolistas con formación en las orillas de la elite europea que se nacionalizaron caboverdianos. Algunos nombres destacados que pudieron haber sido elegibles fueron Patrick Vieira, Campeón del Mundo con Francia, el delantero sueco Henrik Larsson y Nani, extremo portugués.

El 14 de octubre de 2012 la selección de Cabo Verde logró la primera clasificación de su historia a la AFCON, torneo que disputó en 2013, 2015, 2021 y 2024, cuando llegó a cuartos de final.

Uruguay empató con Cabo Verde, se quedó con gusto a derrota y complicó su estadía en el Mundial

Cabo Verde debutó en la Copa Mundial con empates consecutivos ante dos de los ocho Campeones del Mundo: Igualó 0-0 contra España y luego 2-2 ante Uruguay, sorprendiendo a ambos por su concentración y firmeza.

Ambos empates son rápidamente considerados como los resultados más importantes de su historia. Con 198 partidos reconocidos por FIFA, Cabo Verde registra un triunfo amistoso ante Portugal en 2015 y otro por 2-1 ante el combinado olímpico de Brasil en vísperas a Tokio 2020.

Bubista, seleccionador de Cabo Verde

Bubista, entrenador de 2020, es responsable del ciclo más competitivo en la historia del seleccionado. Ryan Mendes, parte del plantel, es el futbolista con más goles convertidos (22) y partidos disputados (100), seguido por Vozinha, arquero que fue enorme figura ante España y tuvo su explosión viral en redes sociales.

Qué necesita Cabo Verde para clasificar a 16avos del Mundial 2026: ¿Rival de Argentina?

Cabo Verde depende solo de sí mismo para clasificar a 16avos de final del Mundial 2026, y clasificará desde la Fase de Grupos en caso de derrotar a Arabia Saudita el próximo viernes.

El empate también podría clasificar a Cabo Verde, pero para eso necesita que Uruguay pierda. Si tanto Cabo Verde como Uruguay empatan, clasificará quien termine con más goles a favor, ítem en el que al momento la Celeste saca una diana de diferencia.

Cabo Verde en el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará el próximo viernes 3 de julio a quien finalice segunda del Grupo H en Miami. Si Cabo Verde termina en esa ubicación, tendrá el primer duelo de su historia ante la Albiceleste.

Historia de Cabo Verde

Cabo Verde es un estado soberano insular de África Occidental, compuesto por diez islas volcánicas situadas en el océano Atlántico. A diferencia de gran parte del continente africano, el archipiélago de Cabo Verde estaba completamente deshabitado cuando los exploradores portugueses llegaron en el siglo XV (específicamente en 1462). Los colonizadores fundaron Ribeira Grande (hoy Cidade Velha), convirtiéndose en la ciudad europea más antigua de la región de los trópicos.

Vozinha

Debido a su ubicación estratégica entre Europa, África y América, las islas prosperaron rápidamente en los siglos XVI y XVII como un centro neurálgico del comercio de esclavos, oro y marfil, lo que también atrajo constantemente el asedio de piratas y corsarios. Con la abolición mundial de la trata de esclavos y recurrentes sequías en el siglo XIX, la economía decayó. El territorio sufrió hambrunas severas (como la de la década de 1940), provocando una oleada de emigración masiva.

Cabo Verde

Tras años de lucha armada en el continente liderada por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), el país obtuvo su independencia total de Portugal el 5 de julio de 1975. Pasó de una dictadura socialista de partido único a consolidar una de las democracias multipartidistas más estables y libres de África desde 1990.

Curiosidades históricas del archipiélago

Archipiélago que cambia de forma: Durante la última Edad de Hielo, cuando el nivel del mar bajó unos 130 metros, la configuración geográfica del país era distinta: las actuales islas de Boa Vista y Maio estaban unidas en una sola masa terrestre.

Más ciudadanos afuera que adentro: La diáspora caboverdiana es masiva debido a las históricas crisis climáticas. Hay más personas con ascendencia de Cabo Verde viviendo en el extranjero (principalmente en Estados Unidos y Portugal) que la población total residente en las islas, la cual ronda apenas los 483.000 habitantes.

Cabo Verde

Identidad lingüística propia: Aunque el idioma oficial heredado de la colonia es el portugués, la lengua nacional que habla la inmensa mayoría de la población en su día a día es el criollo caboverdiano, una lengua nacida del intercambio cultural y comercial.

Reforestación masiva: Tras independizarse, el país demostró un fuerte compromiso ambiental. Su superficie boscosa pasó de 3.000 hectáreas a 45.000 hectáreas en pocos años gracias a campañas donde los ciudadanos dejaban sus trabajos habituales durante las temporadas de lluvia para dedicarse a plantar árboles.

NZ