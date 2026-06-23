La FIFA confirmó la sanción para Miguel Almirón tras la roja por la Ley Prestianni

El debut de las nuevas reglas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó a dejar secuelas graves para las selecciones sudamericanas. Este martes, la FIFA confirmó oficialmente la sanción para el paraguayo Miguel Almirón, quien entró en los libros de historia del fútbol por los motivos menos deseados: ser el primer jugador expulsado bajo la polémica "Ley Prestianni".

El mediocampista de la Albirroja había visto la tarjeta roja directa en el partido de la segunda fecha de la fase de grupos ante Turquía, luego de que el árbitro viera que se tapó la boca para hablar con un futbolista rival, una acción que quedó prohibida para esta cita mundialista. Tras el fuerte revuelo, el Tribunal de Disciplina dictaminó una fecha de suspensión para el mediocampista.

La sanción cae en el peor momento posible para el seleccionado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro. Paraguay se jugará la vida en la última jornada de la zona en un partido que será una auténtica final ante Australia, donde está obligado a sumar de a tres para meterse de forma directa como segundo de su grupo.

Sin Almirón en la cancha, Alfaro pierde a su principal carta de desequilibrio. En caso de no conseguir una victoria frente a los de Oceanía, el panorama se complicará drásticamente, ya que la Albirroja arrastra una diferencia de gol de -2 y dependería de un milagro matemático para avanzar entre los mejores terceros.

¿Qué es la "Ley Prestianni" y por qué se aplica en el Mundial?

Muchos hinchas se preguntaron el motivo de una sanción tan drástica por un gesto que solía ser habitual. La explicación radica en un nuevo protocolo implementado por la FIFA a raíz de un polémico antecedente en la Champions League entre el argentino Gianluca Prestianni (Benfica) y el brasilero Vinícius Juniors (Real Madrid).

El gesto de Prestianni que la FIFA decidió prohibir

A partir de este torneo, la entidad madre del fútbol mundial determinó que los futbolistas tienen estrictamente prohibido taparse la boca al hablar con un jugador contrario en medio de un cruce.

La medida busca erradicar que los protagonistas se cubran el rostro para evitar la lectura de labios ante posibles insultos de tinte racista o discriminatorio. La única excepción que el reglamento permite es si el jugador se está comunicando directamente con su propio director técnico o con un compañero de equipo.

FMZ