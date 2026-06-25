La apasionante fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza a quemar sus últimos cartuchos y el Grupo E promete una definición apasionante. A partir de las 17:00 horas y en el imponente Philadelphia Stadium, Curazao se medirá ante la potencia física de Costa de Marfil en un duelo donde las necesidades y los sueños se cruzan por completo.

Mientras el elenco caribeño buscará regalarle una última alegría histórica a su gente en su bautismo absoluto en los mundiales, los africanos saben que dependen de sí mismos para meterse entre los mejores del planeta, obligados a plasmar toda su jerarquía individual sobre el césped estadounidense.

El encuentro será arbitrado por el sueco Glenn Nyberg y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Curazao

El humilde seleccionado de Curazao transita las horas más gloriosas de su historia futbolística. Aunque los pronósticos lógicos lo daban por eliminado de forma prematura, el combinado isleño llega a esta última jornada con el honor intacto y la ilusión de amargarle los planes a un gigante de África.

Curazao viene de obtener el primer punto de su historia en un Mundial

El debut de La Familia Azul fue una auténtica pesadilla al sufrir una apabullante goleada por 7-1 en manos de la siempre candidata Alemania. Lejos de bajonearse, mostraron un tremendo carácter en la segunda fecha, donde abroquelaron sus líneas defensivas para sacarle un empate 0-0 histórico a Ecuador, sumando así su primer e inolvidable punto en copas del mundo.

Para sostener la ilusión de una despedida digna o un batacazo sin precedentes, todas las miradas se posan en los guantes de su arquero y gran figura, Eloy Room. El experimentado jugador deberá vestirse de héroe una vez más junto a los capitanes Cuco Martina y Leandro Bacuna para contener las feroces transiciones del rival.

Cómo llega Costa de Marfil

Costa de Marfil arriba a este cierre de zona en una posición expectante pero sumamente favorable. Ubicados en el segundo lugar del Grupo E con tres unidades, el combinado africano sabe que una victoria contundente les garantizará el boleto directo a los 16avos de final, dejando de lado las calculadoras.

Costa de Marfil viene de sufrir una dura derrota ante Alemania

El andar marfileño en tierras norteamericanas comenzó de manera inmejorable gracias a una sólida victoria por 1-0 sobre Ecuador en el estreno. Sin embargo, en su última presentación batallaron de igual a igual frente a la temible Alemania; pese a ponerse en ventaja con un golazo de Franck Kessié, sufrieron una dolorosa remontada sobre el final por 2-1 que postergó su clasificación.

El músculo y despliegue de Ibrahima Sangaré en el eje medio, la conducción del propio Kessié y el desequilibrio letal por las bandas de Amad Diallo y Diomandé serán los argumentos principales para derribar el muro caribeño desde el arranque.

Curazao vs Costa de Marfil: las posibles formaciones

Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny.

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