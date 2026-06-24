La vidente brasileña Vó Bahiana sacudió las redes sociales al publicar un video donde, visiblemente conmovida y entre lágrimas, relató una serie de pesadillas recurrentes sobre una presunta invasión extraterrestre en pleno partido entre Brasil y Escocia en Estados Unidos. Sin embargo, y como era evidente, eso no sucedió.

Neymar iba a ser uno de los abducidos

¿De qué se trató esta teoría?

Según el crudo relato de la mujer, el fenómeno ocurriría este miércoles 24 de junio en el estadio de Miami. La mentalista detalló que soñó dos veces con una nave espacial que abducía directamente a los futbolistas desde el césped, mientras que un segundo objeto volador de dimensiones colosales se llevaba a miles de simpatizantes de las tribunas.

"Vi muchos gritos, mucho llanto y sufrimiento", expresó Vó Bahiana en su descargo, sumamente afectada por las imágenes. La astróloga encendió las alarmas de los fanáticos al ponerle nombre propio a las supuestas víctimas de este evento paranormal, asegurando que las máximas estrellas de la Penta, Neymar y Vinícius Jr., estarían entre los damnificados.

El "Día" nunca llegó y las redes explotaron de memes

Como era de esperarse, la Copa no solo se juega en la cancha y la predicción tardó pocos minutos en convertirse en la tendencia principal de la jornada. En redes sociales, de la mano de la inteligencia artificial, miles de usuarios dejaron volar su imaginación y compartían los videos creados por IA sobre una supuesta aparición OVNI en medio del partido.

Muchos usuarios jugaron con la viralización de la historia contada por la vidente para generar interacciones. "Es hoy" decían los tweets más virales refiriéndose al día del partido y fueron muchos los usuarios que dieron inicio a la creación de memes horas antes del partido.

Una vez finalizado el encuentro, la "invasión ovni" jamás llegó, algo que generó risas y algunas desilusiones entre los usuarios, por lo que las redes sociales se volvieron a llenar de todo tipo de memes y reacciones.

LT / FMZ