Bosnia vs Qatar: histórica clasificación bosnia a 16avos de la Copa Mundial 2026

La Selección de Bosnia-Herzegovina cumplió el sueño de lograr su primera clasificación a segunda fase de la Copa Mundial al derrotar 3-1 a Qatar, que terminó eliminado con un punto en el torneo. Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y Sultan Al-Brake, en propia puerta, moldearon la diferencia a favor de los bosnios. Hassan Al-Haydos convirtió el descuento del combinado catarí, se despidió del torneo habiendo sumado el primer punto de su historia en Mundiales.

Bosnia ganó con partido récord de Edin Dzeko

Edin Dzeko, gran emblema de la selección bosnia, fue titular y completó poco menos de 70 minutos. El delantero de 40 años, que se despidió sin goles de la Fase de Grupos del Mundial 2026, disputó su partido número 150 con los dragones.

Edin Dzeko en el Mundial 2026

Dzeko es líder histórico en presencia y goles de Bosnia-Herzegovina, y el sexto máximo artillero de selecciones nacionales en vigencia.

Bosnia clasificó a 16avos del Mundial 2026: Qatar, eliminado

Los cuatro puntos posicionaron a Bosnia como uno de los mejores terceros, pero deberá esperar rival. Su posición en el Grupo B podría cruzarlo con Alemania o Estados Unidos, aunque todo se definirá recién el sábado.

Bosnia vs Qatar en el Mundial 2026

Qatar despidió su segunda participación histórica en Mundiales con otra eliminación en Fase de Grupos, aunque al menos logró un punto.

Posiciones del Mundial 2026: criterio de desempate, mejores terceros y goleadores

Estadísticas de Bosnia vs Qatar

BP