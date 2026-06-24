México vs República Checa y Corea del Sur vs Sudáfrica: se define el Grupo A del Mundial 2026

Llegó la hora de la verdad para el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este miércoles a las 22:00, la zona bajará el telón en simultáneo con dos atractivas batallas: el puntero México medirá fuerzas ante una necesitada República Checa, mientras que Corea del Sur y Sudáfrica protagonizarán un mano a mano directo con el boleto a los 16avos de final sobre la mesa.

Por un lado, el Estadio Azteca de la Ciudad de México vibrará con la última presentación de los mexicanos en esta etapa inicial. El combinado anfitrión asume este compromiso con los deberes hechos, ostentando el liderazgo absoluto del sector con 6 unidades. En la vereda de enfrente estará el necesitado cuadro checo, que apenas cosecha un punto, pero se aferra a las matemáticas para dar el gran golpe. El arbitraje estará a cargo del argentino Yael Falcón Pérez, mientras que el partido se podrá ver por DSports.

Al mismo tiempo, la acción se trasladará al Estadio de Monterrey, escenario que albergará un verdadero duelo de eliminación. El conjunto asiático marcha con ventaja al ubicarse como escolta con 3 puntos, pero la escuadra africana, que acumula una unidad, sabe que un triunfo le permitiría revertir la historia para meterse en la próxima fase. El árbitro será otro argentino, esta vez Facundo Tello y se podrá seguir mediante la pantalla de TyC Sports.

México vs República Checa

Cómo llega México

El Tri arriba a esta última jornada con puntaje perfecto y una tranquilidad absoluta tras haber superado por la mínima diferencia a Corea del Sur en su anterior presentación. Aquel festejo por 1-0 reflejó la solidez colectiva de un equipo que supo golpear en el momento justo y defender con uñas y dientes una ventaja que terminó valiendo el pasaje anticipado a los 16avos de final.

México

La gran campaña realizada en los primeros compromisos le brinda al cuerpo técnico azteca la chance ideal de dosificar las cargas físicas de sus futbolistas estelares pensando en los cruces de eliminación directa.

Apoyados en una defensa impecable que todavía no ha recibido goles y en una localía que empuja con fuerza, los mexicanos buscarán regalarle una nueva alegría a su público para avanzar con paso perfecto.

Cómo llega República Checa

El combinado de Europa central viene de obtener una unidad vital que lo mantiene con vida luego de firmar un disputado 1-1 frente a Sudáfrica.

República Checa

Esa igualdad dejó con chances a los europeos, quienes son conscientes de que la misión es sumamente compleja por la jerarquía del adversario de turno.

México vs República Checa: las posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick.

Estadísticas y Minuto a Minuto

Corea del Sur vs Sudáfrica

Cómo llega Corea del Sur

Corea del Sur está obligada a dar vuelta la página rápidamente tras sufrir un tropezón ajustado en su reciente cruce contra los dueños de casa. El seleccionado asiático batalló de igual a igual en un partido sumamente táctico, pero pagó cara su falta de contundencia en el área rival y terminó cediendo los tres puntos por 1-0.

Corea del Sur

Pese a ese trago amargo, la victoria conseguida en la primera fecha le permite a los surcoreanos depender pura y exclusivamente de sus propias fuerzas para avanzar.

El plantel asiático apostará a su característico despliegue aeróbico y a la velocidad de sus transiciones ofensivas para controlar el mediocampo, teniendo entre sus filas al implacable Heung-min Son.

Cómo llega Sudáfrica

Los Bafana Bafana llegan a este desenlace con el pecho inflado y con vida luego de rescatar un empate agónico 1-1 frente a República Checa en Miami.

Sudáfrica

El conjunto conducido por Hugo Broos corrió de atrás durante un largo pasaje y se vio superado por la intensidad europea, pero la insistencia africana en el cierre del encuentro dio sus frutos para salvar un punto de oro.

Bajo este panorama de urgencia, a los africanos no les queda otra opción que salir a quemar las naves en Monterrey, ya que únicamente la victoria les garantiza chances reales de continuar en el certamen.

Corea del Sur vs Sudáfrica: las posibles formaciones

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster, Iqraam Rayners.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ

