Brasil vs Escocia y Marruecos vs Haití: se define el Grupo C del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no da respiro y llegó el momento de conocer el desenlace del Grupo C, en lo que promete ser una jornada a puro cálculo matemático. Este miércoles quedarán sellados los pasajes a los 16 avos de final con dos partidos que paralizarán la pantalla: en simultáneo, a partir de las 19:00, Brasil chocará ante Escocia, mientras que Marruecos buscará sellar su pasaje enfrentando a la ya eliminada Haití.

Por un lado, el imponente Estadio de Miami se vestirá de gala para albergar un plato fuerte de alto voltaje. Brasil, que lidera la zona con 4 unidades, se medirá ante una Escocia que corre de atrás con 3 puntos y está obligada a sumar para no armar las valijas. El encargado de impartir justicia será el colegiado mexicano César Ramos, y el encuentro contará con la transmisión en vivo de DSports.

Al mismo tiempo, la emoción se trasladará al Estadio Atlanta, que será el escenario del duelo entre Marruecos y Haití. Los africanos, colíderes con 4 puntos, tienen un panorama inmejorable para meterse en los 16avos de final ante un combinado caribeño que llega golpeado, sin unidades y ya sin chances matemáticas de seguir en el certamen. El arbitraje principal estará a cargo del neerlandés Danny Desmond y el juego se podrá ver por TyC Sports.

Brasil vs Escocia

Cómo llega Brasil

La Verdeamarela arriba a este cierre con el ánimo recuperado luego de florearse con una sólida goleada 3-0 sobre Haití en suelo estadounidense. El show de los dirigidos por Carlo Ancelotti contó con el desequilibrio letal de Matheus Cunha y la jerarquía de Vinícius Júnior para enderezar el rumbo en la competencia y prenderse en lo más alto de la tabla.

Brasil

Brasil venía de dejar algunas dudas en su debut mundialista tras tropezar con un opaco empate frente a Marruecos, un resultado que encendió las alarmas pero que sirvió de inyección anímica para recuperar la memoria en la segunda fecha.

Con Marquinhos como caudillo indiscutido de la última línea y el despliegue de Bruno Guimarães en el círculo central, el pentacampeón del mundo confía en su peso específico para asegurar la clasificación ante el duro conjunto europeo.

Cómo llega Escocia

El elenco británico viene de sufrir un durísimo revés en su última función al caer por 1-0 frente a Marruecos. A pesar del desgaste físico y de haber sostenido el desarrollo del juego durante gran parte del encuentro, la efectividad de los africanos los dejó con las manos vacías y complicó sus planes.

Escocia

Gracias a los tres puntos cosechados en su estreno, los comandados por Steve Clarke se mantienen con vida pero saben que no tienen margen de error frente a Brasil.

Escocia se sostendrá gracias a la gran jerarquía que tiene algunos de sus jugadores estandarte, como John McGinn, Scott McTominay o el propio Andrew Robertson.

Brasil vs Escocia: las posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Ché Adams.

Estadísticas y Minuto a Minuto

Marruecos vs Haití

Cómo llega Marruecos

Los Leones del Atlas están con el pecho inflado tras conseguir una victoria clave por 1-0 ante Escocia. El elenco africano pegó en los momentos justos y supo replegarse con inteligencia para sostener una ventaja que hoy los ubica en una posición de absoluto privilegio, compartiendo la punta del grupo junto a Brasil con 4 unidades.

Marruecos

Tras si gran debut donde le plantaron cara a Brasil, Marruecos planea aferrarse nuevamente a su rigidez defensiva y al incansable despliegue de Achraf Hakimi en la mitad de la cancha para desgastar al rival y golpear de contra.

Cómo llega Haití

El seleccionado caribeño arriba a la última fecha con la certeza de ser el primer eliminado del grupo tras sufrir el poderío de Brasil, que lo venció 3-0 sin atenuantes en Miami. Un partido donde la velocidad y la jerarquía de las estrellas sudamericanas inclinaron la balanza de manera prematura.

Haití

Para colmo de males en la despedida, Migné deberá armar un verdadero rompecabezas en el once titular debido a las expulsiones por roja directa del marcador de punta Alex Christian y el volante tapón Carl Sainte.

Ante este complejo panorama, Haití buscará lavar su imagen encomendando sus ofensivas al desequilibrio de Derrick Etienne y al olfato de su atacante Duckens Nazon, esperando finalizar su participación mundialista con una sonrisa.

Marruecos vs Haití: las posibles formaciones

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ