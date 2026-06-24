La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa de máxima tensión y el Grupo B será el primero en bajar el telón, con una definición apasionante. Este miércoles se disputarán los dos últimos partidos de la zona: en simultáneo y desde las 16:00, Suiza se enfrentará a Canadá en la lucha por el primer puesto, mientras que Bosnia y Qatar irán en busca del sueño de clasificarse a los 16avos de final.

Por un lado, el Estadio BC Place de Vancouver será la sede para el encuentro entre ambos líderes del grupo, que llegan a esta última jornada de la fase inicial igualados con 4 unidades, por lo que el choque directo determinará quién se queda con el codiciado primer puesto de la zona. El árbitro será el brasilero Ramón Abatti y el partido se podrá ver a través de DSports y TyC Sports.

En simultáneo, a unos pocos kilómetros, el Estadio de Seattle albergará el desesperado duelo entre Bosnia y Herzegovina y Qatar, dos seleccionados que apenas suman un punto pero que guardan la ilusión matemática de meterse en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y se podrá seguir en vivo a través de TyC Sports.

Suiza vs Canadá

Cómo llega Suiza

Suiza llega con el pecho inflado tras vencer categóricamente a Bosnia por 4-1 en Los Ángeles. Un partido que se destrabó gracias al revulsivo Johan Manzambi y que coronó el histórico Granit Xhaka desde los doce pasos.

Suiza

Los helvéticos arrastraban dudas luego de un sorpresivo e inesperado empate 1-1 frente a Qatar en el estreno, un resultado que los obligó a cambiar el chip rápidamente para no poner en riesgo la clasificación.

Con Manuel Akanji liderando la zaga central y Xhaka aportando jerarquía en el mediocampo, el conjunto europeo apoya sus fichas en la vieja guardia para amargar la fiesta del anfitrión norteamericano.

Cómo llega Canadá

Canadá viene de provocar un terremoto futbolístico en su última presentación al apabullar por 6-0 a Qatar en Vancouver, con un intratable Jonathan David que se despachó con un hat-trick memorable.

Canadá

Tras igualar 1-1 con Bosnia en el debut, la tremenda diferencia de gol (+6) ubica a los canadienses en lo más alto del Grupo B. Un empate ante los suizos les bastará para asegurar el primer lugar del sector.

No todo es alegría para los locales. El volante Ismael Koné sufrió una grave lesión en la pierna izquierda durante el duelo ante los asiáticos debido a una dura infracción, quedando descartado para lo que resta de la competencia.

Suiza vs Canadá: las posibles formaciones

Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Canadá: Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Estadísticas y Minuto a Minuto

Bosnia vs Qatar

Cómo llega Bosnia

Los dirigidos por Sergej Barbarez vienen de sufrir un durísimo revés al caer por 4-1 frente a Suiza en Los Ángeles. El partido estuvo parejo en la primera mitad, pero en el complemento los helvéticos aceleraron y terminaron goleando.

Bosnia y Herzegovina

A sus 38 años, el eterno Edin Džeko sigue siendo la máxima referencia de área y el abanderado de las ilusiones bosnias. El Diamante buscará comandar un ataque que ha mostrado cierta sequía en los últimos meses.

Tras el empate inicial 1-1 frente al anfitrión Canadá en Toronto, el seleccionado de los Balcanes confía en su oficio defensivo y en el despliegue del volante Benjamin Tahirović para adueñarse de la mitad de la cancha ante la necesidad de ganar sí o sí.

Cómo llega Qatar

Los comandados por el español Julen Lopetegui llegan a este cierre con el orgullo herido tras ser aplastados por un contundente 6-0 frente a Canadá en Vancouver. Un partido donde se vieron superados en ritmo y velocidad desde los primeros minutos de juego.

Qatar

La dura goleada sufrida ante los norteamericanos no fue el único dolor de cabeza para Lopetegui. Catar sufrió las expulsiones directas de dos piezas fundamentales en su esquema: el lateral Homam Ahmed y el mediocampista de contención Assim Madibo, obligando al DT a realizar un fuerte armado de emergencia en el once.

El vigente campeón asiático apoyará todas sus fichas ofensivas en la velocidad y el desequilibrio de Edmilson Junior y su gran estrella Akram Afif, esperando que Almoez Ali pueda destrabar su racha goleadora en el momento más caliente.

Bosnia vs Qatar: las posibles formaciones

Bosnia: Vasilj; Dedic, Mujakic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic.

Qatar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Laye, Khoukhi, Fathi; Al-Mannai, Gaber; Edmilson Jr, Afif; Abdurisag.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ