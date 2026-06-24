La Selección de Marruecos derrotó 4 a 2 a Haití en Atlanta y se clasificó a 16avos de final de la La Copa Mundial de la FIFA 2026 . El combinado africano igualó en puntos con Brasil, que derrotó a Escocia, pero terminó clasificando en segundo lugar por diferencia de gol. Ahora Marruecos jugará el próximo lunes 29 de junio en Monterrey, esperando rival que saldrá de Países Bajos, Japón o Suecia.

Hakimi en la Copa Mundial 2026

Haití y un primer tiempo para la historia

La Selección de Haití logró escribir su propia página dorada en el Mundial 2026, logrando volver a convertir en una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974, su único antecedentes en el torneo. Lenny Joseph metió el tacazo que terminó inflando la red, con un desvío previó en Bono que decantó en la oficialización de la histórica conquista como un autogol del arquero marroquí.

Achraf Hakimi convirtió su primer gol en Mundiales

La estrella marroquí Achraf Hakimi, campeón de todo con el PSG, también se benefició de un rebote para conseguir el primer empate de su selección en el partido. Es el primer gol de Hakimi en la Copa Mundial, disputando su partido número trece.

Haití recuperó la ventaja con otro golazo, el remate largo de Wilson Isidor, mientras que Marruecos firmó el 2-2 antes del descanso con Ismael Saibari.

Marruecos tomó la manija en el descanso y se clasificó a 16avos del Mundial 2026

Soufiani Rahimi y Gessime Yassine terminaron de dar forma al triunfo marroquí en Atlanta. Semifinalista en Qatar 2022, la Selección de Marruecos avanza con firmeza en una Fase de Grupos donde mostró credenciales, anticipando un 16avos de final que promete ser todavía más exigente.

Marruecos vs Haití: estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ/NZ