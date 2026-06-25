Sudáfrica hizo historia de la grande en Monterrey, dio el golpe más impactante en lo que va de la competencia y derrotó por 1-0 a Corea del Sur en un cierre infartante. Con un gol agónico de Thapelo Maseko en el complemento, los africanos firmaron una hazaña sin precedentes al superar la fase de grupos por primera vez en su historia y se metieron en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este resultado heroico bajo el brazo, el combinado africano ya conoce su destino en la llave de eliminación directa, donde se medirá cara a cara frente a la siempre exigente selección de Canadá en busca de seguir estirando su sueño en tierras norteamericanas.

Por el lado de Corea del Sur, a pesar del duro revés que significó perder el protagonismo en el Grupo A, los comandados por Son Heung-min todavía no arman las valijas: el elenco asiático quedó con la soga al cuello pero mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los 16avos de final, a la espera de los demás resultados para intentar colarse como uno de los mejores terceros del torneo.

Corea y Sudáfrica no se sacaron diferencias y se fueron al descanso sin goles

El arranque en Monterrey fue una verdadera batalla entre ambos seleccionados. A pesar de los intentos, ninguno rompió el cero y se fueron al descanso con un picante 0-0.

Apenas al minuto de juego, Corea del Sur estuvo a centímetros de abrir el marcador cuando el central del Bayern Múnich, Kim Min-jae, ganó de arriba tras un córner de Lee Kang-in y estrelló su cabezazo en el palo.

Sudáfrica, por su parte, continuó apostando a las transiciones verticales de Thapelo Maseko para lastimar, aunque cayó reiteradas veces en posición adelantada por el retroceso inteligente de la última línea de Corea.

Batacazo de Sudáfrica: pegó en el momento justo y se metió en 16avos

El segundo tiempo en Monterrey fue un verdadero batacazo africano. Con gol de Thapelo Maseko, ganó 1-0 y logró una clasificación histórica a los 16avos de final del Mundial 2026.

Cuando el reloj marcaba los 20, Moremi inventó una enorme jugada por la banda izquierda y lanzó un centro preciso para la llegada en velocidad de Thapelo Maseko. El extremo no perdonó: sacó un remate bajo y esquinado a la izquierda de Kim para estampar el 1-0 que desató la locura africana.

El tramo final del partido se transformó en un monólogo de centros surcoreanos que chocaron una y otra vez contra una verdadera muralla africana. Los defensores Mbekezeli Mbokazi y Sphephelo Sithole se vistieron de héroes despejando cada tiro coreano.

Con cierre final del árbitro argentino Facundo Tello, Sudáfrica concretó la gran hazaña del Grupo A, dejando con las manos vacías a una deslucida Corea del Sur y sellando su boleto a la próxima fase de la Copa del Mundo.

Estadísticas y Minuto a Minuto

Cómo llega Corea del Sur

Corea del Sur está obligada a dar vuelta la página rápidamente tras sufrir un tropezón ajustado en su reciente cruce contra los dueños de casa. El seleccionado asiático batalló de igual a igual en un partido sumamente táctico, pero pagó cara su falta de contundencia en el área rival y terminó cediendo los tres puntos por 1-0.

Corea del Sur

Pese a ese trago amargo, la victoria conseguida en la primera fecha le permite a los surcoreanos depender pura y exclusivamente de sus propias fuerzas para avanzar.

El plantel asiático apostará a su característico despliegue aeróbico y a la velocidad de sus transiciones ofensivas para controlar el mediocampo, teniendo entre sus filas al implacable Heung-min Son.

Cómo llega Sudáfrica

Los Bafana Bafana llegan a este desenlace con el pecho inflado y con vida luego de rescatar un empate agónico 1-1 frente a República Checa en Miami.

Sudáfrica

El conjunto conducido por Hugo Broos corrió de atrás durante un largo pasaje y se vio superado por la intensidad europea, pero la insistencia africana en el cierre del encuentro dio sus frutos para salvar un punto de oro.

Bajo este panorama de urgencia, a los africanos no les queda otra opción que salir a quemar las naves en Monterrey, ya que únicamente la victoria les garantiza chances reales de continuar en el certamen.

FMZ