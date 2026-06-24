Brasil vs Escocia: el alta médica de Neymar y su esperado debut en el Mundial 2026

La espera terminó para los amantes del buen fútbol. En la previa al enfrentamiento de esta tarde (19:00 horas) ante Escocia, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, despejó todas las dudas respecto al estado físico de su máxima figura. Neymar, quien había tenido una participación testimonial en el Mundial 2026 debido a una complicada lesión muscular, está finalmente listo para saltar al campo de juego.

Brasil vs Escocia y Marruecos vs Haití: se define el Grupo C del Mundial 2026

"Neymar está disponible, trabajó muy bien en la semana. Estamos muy contentos de que esté de vuelta porque, con su calidad, puede ayudar mucho al equipo", confirmó el entrenador italiano en conferencia de prensa. Esta noticia llega como un bálsamo para la Canarinha, que busca cerrar la fase de grupos con una victoria contundente que le permita asegurar el primer puesto de su zona.

Neymar está en condiciones de sumar minutos esta tarde

El camino de Neymar hasta la recuperación

El Mundial 2026 venía siendo un desafío personal para el "10". Tras perderse el empate ante Marruecos y la victoria frente a Haití, surgieron rumores que indicaban que su participación en toda la fase de grupos estaba descartada. Sin embargo, el compromiso del jugador durante los entrenamientos en los últimos días cambió el panorama.

Ancelotti destacó la actitud y profesionalismo del crack: "Ha trabajado con mucha seriedad, intentando recuperarse lo más pronto posible. Aporta en el juego, aporta experiencia y ayuda a los jóvenes". Con Brasil necesitado de mejorar su funcionamiento colectivo tras un rendimiento irregular en el debut, el regreso de Neymar se presenta como el impulso futbolístico necesario para encarar la fase eliminatoria con otra jerarquía.

Neymar

Los números de Neymar en la historia de los Mundiales

A lo largo de su carrera, Neymar ha dejado su huella en el torneo más importante del planeta. A pesar de las constantes batallas contra las lesiones, sus estadísticas en las Copas del Mundo reflejan su importancia para el seleccionado brasileño:

Ediciones disputadas: El 2026 representa su cuarto Mundial tras sus participaciones en 2014, 2018 y 2022.

Partidos jugados: Acumula 13 encuentros mundialistas.

Goles marcados: Suma 8 tantos en la historia del certamen.

Promedio: El delantero ha sido, durante la última década, el eje creativo y goleador de Brasil, siendo pieza clave para que el equipo lograra avanzar siempre a instancias decisivas desde su debut en el torneo.

BP