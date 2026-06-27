Argentina vs Jordania, por el Mundial 2026: a qué hora juega, por dónde verlo en vivo y formaciones

Llegó el día de la última participación de la Selección Argentina en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A partir de las 23 horas de este sábado, la Albiceleste se enfrentará a Jordania por la tercera jornada del Grupo J.

Con el boleto a los 16avos de final asegurado y el liderazgo de la zona completamente garantizado, el combinado dirigido por Lionel Scaloni asume este compromiso con la tranquilidad del deber cumplido, pero con la firme convicción de mantener el paso perfecto en la cita norteamericana. Frente a ellos estará un golpeado elenco jordano que busca despedirse de la competencia con la frente en alto.

El encuentro será arbitrado por el rumano István Kovács y se podrá seguir en vivo a través de TyC Sports, Telefe, DSports y TV Pública.

La Selección Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto

La Albiceleste llega a este último compromiso con 6 puntos y una diferencia de gol de +5, tras despachar con autoridad a Argelia por 3-0 en el debut y superar a Austria por 2-0 en la segunda presentación.

Además, llega con el ánimo por las nubes gracias al increíble momento que está viviendo Lionel Messi, convirtiendo los cinco goles que acumula el equipo en el certamen (un hat-trick ante los africanos y un doblete frente a los europeos), convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales y demostrando que su vigencia sigue intacta.

Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de los mundiales

Al tener el primer puesto asegurado, Scaloni planea darle rodaje a aquellos futbolistas que no sumaron minutos o arrastran poca continuidad. Jugadores como Juan Musso, Marcos Senesi, Valentín Barco y Nico Paz se perfilan como titulares, mientras que Leandro Paredes sumará rodaje tras recuperarse de un desgarro.

De reojo, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico mirarán de cerca la evolución de Cristian Cuti Romero, defensor que no formará parte del encuentro debido a un fuerte golpe en la rodilla sufrido en el duelo ante Austria. Lo mejor será preservarlo para los 16avos de final.

Jordania intentará cerrar su participación con la frente en alto

Los asiáticos se quedaron sin posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente fase tras caer 1-3 frente a Austria en la primera jornada y 1-2 contra Argelia en un ajustado partido.

Jordania ya está eliminada del Mundial 2026

Con cero puntos en la tabla, el director técnico Jamal Sellami apuesta todo a la motivación y el orgullo propio de sus dirigidos para rescatar un resultado histórico frente a los vigentes campeones del mundo en lo que será su última función en el torneo.

Se espera que el atacante Mousa Al-Tamari y el volante Mahmoud Al Mardi comanden las ofensivas para intentar quebrar la valla invicta que ostenta el seleccionado campeón del mundo en lo que va de la competencia.

¿Quién es Al-Tamari, el "Messi jordano"?

Mousa Al-Tamari nació en Amán, la capital de Jordania, y debió derribar mandatos familiares en un país sin tradición en el fútbol. La comparación con el capitán argentino no nace de una similitud física, sino de su forma inconfundible de jugar: es zurdo, explosivo, tiene un cambio de ritmo letal y se siente sumamente cómodo atacando desde la banda derecha hacia el centro para sacar el remate al segundo palo o meter la estocada final.

Mousa Al-Tamari, el "Messi jordano"

Al-Tamari debutó en la primera división de su país y desde ese entonces, pasó por varios clubes europeos: hoy en día se encuentra en el Rennes de Francia, club que en febrero de 2025 pagó 10 millones de dólares por su pase.

Argentina vs Jordania: las posibles formaciones

Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari.

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