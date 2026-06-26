Pasó una nueva jornada de entrenamiento en el Compass Minerals de Kansas City y Lionel Scaloni planea rotación en Argentina ante Jordania. El seleccionador aprovechó la práctica a puertas cerradas para parar un equipo alternativo, y podrían aparecer varios jugadores que todavía no sumaron minutos en el Mundial 2026.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City

El entrenamiento matutino del jueves realizó movimientos tácticos enfocados en la progresión ofensiva, la posesión del balón y la ventaja numérica sobre el rival, según indicó el comunicado de prensa de AFA.

Parte médico del Cuti Romero: se pierde el partido con Jordania

Cristian Romero realizó trabajos diferenciados a los del plantel y entrenó en el gimnasio junto a los fisioterapeutas del cuerpo médico. Descartado para enfrentar a Jordania, Cuti apunta su recuperación al viernes 3 de julio, día que Argentina disputará 16avos de final en Miami.

Cuti Romero, lesionado ante Austria

Lionel Messi y Scaloni definen los minutos del capitán

La presencia de Lionel Messi es uno de los grandes temas de las horas previas al duelo ante Jordania. Si bien se presume que el capitán será de la partida, no está claro si arrancará como titular o jugará algunos minutos desde el banco.

La hoja de ruta de la Selección Argentina: el mapa de los posibles cruces hasta la final del Mundial 2026

Con 39 años recién cumplidos, Messi transita una Copa del Mundo récord para su carrera y la del torneo, pero con una exigencia extra en cuanto a calendario y cierta necesidad de administrar cargas físicas.

El equipo de Argentina para enfrentar a Jordania

Lionel Scaloni trabajó con un equipo inicial formado por Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Nico Paz y Julián Álvarez. Messi podría meterse en lugar de Paz.

¿Primera titularidad para Julián Álvarez?

Habla Scaloni: cronograma de Argentina en la previa al partido ante Jordania

La Selección Argentina realizará este viernes un nuevo entrenamiento durante la mañana de Kansas City, con quince minutos abiertos a la prensa.

Horas más tarde, Lionel Scaloni realizará la conferencia de previa protocolar previo al duelo de la Fecha 3, y contará con la presencia de algún futbolista del equipo.

NZ