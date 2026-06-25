¿Quién es Stephen "Kiki" Ramos?: el delantero nacido en Haití que fue convocado a la Selección Argentina Sub 17

En el fútbol argentino se suele decir que "los argentinos nacen donde quieren", y la historia de Stephen "Kiki" Ramos es la prueba viviente de esta premisa. Nacido en Puerto Príncipe, Haití, Kiki llegó a la Argentina siendo muy pequeño tras ser adoptado por una familia local, integrándose rápidamente a la cultura y al sentimiento albiceleste.

Su formación en "La Fábrica" de Vélez Sarsfield no ha pasado desapercibida. Desde los seis años, cuando un vecino detectó su talento innato en los picados barriales y lo llevó a probarse al club de Liniers, Ramos ha demostrado una evolución constante. Hoy, su identidad está tan arraigada que, ante el interés de la selección haitiana por captarlo, el joven extremo no dudó: su deseo era vestir la camiseta argentina, la misma que ahora defiende con orgullo en el predio de Ezeiza.

La hoja de ruta de la Selección Argentina: el mapa de los posibles cruces hasta la final del Mundial 2026

Un perfil ofensivo que ilusiona a Diego Placente

Kiki Ramos se destaca por ser un extremo izquierdo con una potencia física y una velocidad que recuerdan, según los especialistas, al estilo de juego de Vinícius Júnior. Su capacidad goleadora es uno de sus activos más valorados en la actual temporada, donde ya acumula 12 tantos, destacándose actuaciones memorables como el póker de goles frente a Atlético de Rafaela y su reciente conquista ante Boca Juniors.

Estas credenciales fueron suficientes para convencer al cuerpo técnico de la Selección Argentina Sub 17. Diego Placente, quien encabeza un ambicioso proceso de cara al Mundial de noviembre en Qatar, lo incluyó en los recientes microciclos de trabajo. Aunque la lista definitiva de 26 jugadores aún es un terreno en disputa, el nivel de Ramos lo posiciona como una pieza clave en el esquema ofensivo, siendo incluso seguido de cerca como un proyecto a futuro para la estructura mayor del fútbol argentino.

El récord que Argentina quiere arrebatarle a México en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Camino al Mundial de Qatar

El horizonte de la Selección Argentina Sub 17 es claro y exigente. El equipo nacional ya conoce a sus rivales para la cita mundialista que comenzará el próximo 19 de noviembre: debutará frente a Australia en el Grupo C, para luego enfrentarse a Mozambique y Dinamarca.

El cuerpo técnico de Placente trabaja contrarreloj para definir la nómina final, combinando el seguimiento de los talentos del ámbito local con la búsqueda de un equilibrio táctico. Para Kiki Ramos, este llamado representa el primer gran paso en una carrera que promete emociones fuertes, marcando un hito al ser el primer haitiano en defender los colores de la Argentina en un proceso de selecciones juveniles.

BP