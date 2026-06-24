Lionel Messi festejó sus 39 años con la Selección Argentina y luego del entrenamiento vespertino en Kansas City compartió algo de la intimidad del plantel con un gran video en su cuenta oficial de Instagram.

El video se metió en la cotidianidad del búnker argentino, con los futbolistas apenas despertados y marchándose a tomar el desayuno. En el comedor Lionel Andrés Messi saludó al plantel y también al staff de la Selección Argentina, incluyendo a los cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías, quienes también cumplieron años este miércoles 24 de junio.

Cumpleaños de Messi en Kansas City

El ingenioso regalo de la Selección Argentina a Lionel Messi

Todos los futbolistas de la Selección Argentina lucieron una remera especial y personalizada, estampada con una foto junto a Lionel Messi. Las camisetas tenían la misma inscripción en homenaje al capitán.

El emocionante video de Messi cuando era adolescente que se hizo viral en pleno Mundial

El mensaje de Lionel Messi por su cumpleaños

"Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más. Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado. ¡Gracias, abrazo grande!", escribió Messi en sus redes sociales.

NZ