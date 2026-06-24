¡Feliz cumple Messi! Un repaso por todos los cumpleaños que el capitán celebró junto a la Selección Argentina

Este miércoles 24 de junio, Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 y, una vez más, lo hace rodeado de sus compañeros de Selección. Esta fecha no es un número más: representa la decimotercera vez que el rosarino sopla las velitas en una concentración oficial. En total, un tercio de los cumpleaños de su vida han transcurrido bajo la rutina, las concentraciones y la presión de las grandes citas internacionales con Argentina.

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Los inicios: De Holanda a la consagración como figura

El primer festejo con el equipo nacional se remonta a 2005, cuando cumplió 18 años durante el Mundial Sub 20 en Holanda. Fue el puntapié inicial de una tradición que se repetiría casi ininterrumpidamente. Solo un año después, en 2006, vivió su bautismo en una concentración mundialista de mayores en Alemania, donde compartió el momento con Juan Román Riquelme y el histórico chef del equipo, Diego Iacovone, con quien forjaría una relación especial en cada aniversario.

El recorrido siguió en 2007, durante la Copa América de Venezuela, donde recibió su primera torta personalizada a los 20 años. Para 2010, ya consolidado como el máximo referente, sopló las velitas en Sudáfrica, mientras que en 2011 vivió una experiencia única al celebrar por primera vez en suelo argentino durante la Copa América organizada en el país.

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El "tridente" de copas y la madurez

La década del 2010 fue prolífica en festejos mundialistas y continentales. En 2014, el cumple número 27 lo encontró en Brasil, dejando para el recuerdo la clásica foto junto al cocinero del plantel. Posteriormente, entre 2015 y 2016, completó un "tridente" de celebraciones consecutivas en Chile y Estados Unidos.

El año 2018 marcó sus 31 años en la concentración de Rusia, y años más tarde, en 2019 y 2021, los festejos tuvieron lugar en Brasil. Especial mención merece el natalicio de 2021, que sirvió como antesala perfecta para la obtención de su primer título oficial con la Selección Argentina.

El festejo como campeón del mundo

El recorrido histórico llegó a un punto de inflexión en 2024. Al cumplir 37 años, Messi celebró por primera vez su día con el estatus de campeón del mundo. Aquella jornada fue una fiesta inolvidable, con una decoración temática vibrante y tres tortas que reflejaban el orgullo celeste y blanco.

Hoy, a sus 39 años y en medio de su sexto Mundial, Messi vuelve a elegir el hogar que construyó junto a sus compañeros durante más de dos décadas. Un festejo que, sin importar el lugar del mundo, siempre lleva consigo el sello de la camiseta que tanto ama.

BP